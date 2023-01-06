英推反罷工法制衡工潮 可炒違規者 確保關鍵服務不影響民生 未來數周國會審議

商務部指政府將特別考慮「救護車服務受影響對生命安全造成的即時威脅」，就其他行業與方面則將盡量跟工會達成自願服務協議，並在無可奈何下方會作強制諮詢。商務大臣夏博思（Grant Shapps）表示，他期望工會將與資方合作，不需要「走到這一步」。

罷工通知期擬倍增至28天

《泰晤士報》周三率先引述消息人士報道，新法例將在工會無法維持最低服務水平時，解除罷工的法律豁免權，相關罷工將被視為違法，最終參與罷工人士可因違反僱傭合約而被解僱。新法內容亦將訂明任何所謂最低服務水平將由工會與政府協議，但在無法達成共識時，內閣部長可有最終決定並強制施行的權力。辛偉誠政府亦正研議加入其他提高罷工門檻的措施，包括將最短通知期從目前14天，加強要求至28天前便須知會當局。

審議需時 最快今夏方實施

《泰晤士報》稱辛偉誠政府最快周四提出相關法案，至下周國會審議。然而即使新法獲通過，最快亦要今年夏天方施行，預計法例在上下議院審議需時，亦將有工會向法院提司法覆核，質疑法例合法性。

辛偉誠周三指政府一直開放談判，指罷工人士未來數天將獲悉政府取態。他認為罷工行為應當公平合理，考慮到國家承受能力並對其負責。他又指人們應有罷工的權利，但需要與英國大眾正常生活權利平衡，因此立新法保障民眾生命和生活。

英國多個行業目前正斷續罷工，爭取加薪以對抗高通脹下生活。其中鐵路員工罷工行動周四進入連續第3天，繼鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）周二及周三發動48小時罷工，令全國廣泛地區交通服務癱瘓後，另一由15間鐵路列車司機組成工會ASLEF周四亦離開車長室，導致部分地區的鐵路全日停駛。

政府考慮為公僕顯著加薪

ASLEF秘書長惠蘭（Mick Whelan）認為政府多年以「耍花招」（playing games）態度談判，警告在僵局獲緩解前，「無法避免」會有進一步強硬罷工行動。RMT亦計劃周五起發動新一輪48小時罷工。《泰晤士報》稱，在推反罷工新法的同時，英國政府亦正考慮為公共機構職員顯著加薪，以期終結罷工潮。

（泰晤士報/衛報/鏡報/路透社）