英推反罷工法制衡工潮 可炒違規者 確保關鍵服務不影響民生 未來數周國會審議

【明報專訊】英國傳媒報道，英國首相辛偉誠最快周四（5日）宣布立新法抗衡罷工，包括要求醫健服務、鐵路、教育、消防、邊防，以至核能6個行業維持最低服務水平，亦擬把罷工前通知期從目前的14天增至28天，未符規定的罷工可被視為非法，僱主可控告工會及解僱參與的員工。辛偉誠周三表示，期望新法能平衡罷工權利，讓民眾日常生活不用再無止境受干擾。英國商務部昨確認，「未來數周」將在國會下議院引入審議新的罷工條例，制定消防、救護車及鐵路服務的水平標準，「以保障關鍵領域的最低限度安全」。
商務部指政府將特別考慮「救護車服務受影響對生命安全造成的即時威脅」，就其他行業與方面則將盡量跟工會達成自願服務協議，並在無可奈何下方會作強制諮詢。商務大臣夏博思（Grant Shapps）表示，他期望工會將與資方合作，不需要「走到這一步」。
罷工通知期擬倍增至28天
《泰晤士報》周三率先引述消息人士報道，新法例將在工會無法維持最低服務水平時，解除罷工的法律豁免權，相關罷工將被視為違法，最終參與罷工人士可因違反僱傭合約而被解僱。新法內容亦將訂明任何所謂最低服務水平將由工會與政府協議，但在無法達成共識時，內閣部長可有最終決定並強制施行的權力。辛偉誠政府亦正研議加入其他提高罷工門檻的措施，包括將最短通知期從目前14天，加強要求至28天前便須知會當局。
審議需時 最快今夏方實施
《泰晤士報》稱辛偉誠政府最快周四提出相關法案，至下周國會審議。然而即使新法獲通過，最快亦要今年夏天方施行，預計法例在上下議院審議需時，亦將有工會向法院提司法覆核，質疑法例合法性。
辛偉誠周三指政府一直開放談判，指罷工人士未來數天將獲悉政府取態。他認為罷工行為應當公平合理，考慮到國家承受能力並對其負責。他又指人們應有罷工的權利，但需要與英國大眾正常生活權利平衡，因此立新法保障民眾生命和生活。
英國多個行業目前正斷續罷工，爭取加薪以對抗高通脹下生活。其中鐵路員工罷工行動周四進入連續第3天，繼鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）周二及周三發動48小時罷工，令全國廣泛地區交通服務癱瘓後，另一由15間鐵路列車司機組成工會ASLEF周四亦離開車長室，導致部分地區的鐵路全日停駛。
政府考慮為公僕顯著加薪
ASLEF秘書長惠蘭（Mick Whelan）認為政府多年以「耍花招」（playing games）態度談判，警告在僵局獲緩解前，「無法避免」會有進一步強硬罷工行動。RMT亦計劃周五起發動新一輪48小時罷工。《泰晤士報》稱，在推反罷工新法的同時，英國政府亦正考慮為公共機構職員顯著加薪，以期終結罷工潮。