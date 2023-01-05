少子化困擾30年 百年企業乏人繼承

官方數據顯示，2021年65歲以上佔日本總人口28.9%，達歷史新高，惟14歲或以下人口僅1478萬，佔總人口11.8%，也創下了最低水平。該國生育率持續6年為1.30或以下，遠低於維持當前人口規模所需的2.10。長此下去，官方預測2065年該國人口將萎縮至8800萬，比目前的1.25億約少三成。

生育率低的原因有許多，其一為結婚人口減少，為此日本政府2020年就計劃資助人工智能（AI）配對相親計劃。可是厚生勞動省上月發表的2020年調查顯示，迄50歲仍未婚的男性和女性分別達28.25%和17.81%，遠高於2005年以前的個位數。年逾20避談戀愛的「草食男」、「絕食男」趨增。年輕女性增幅更明顯。

分析認為，不婚與社會婚姻觀念、價值觀改變，以及正規職位減少、工時長，經濟環境不安穩有關。此外，日本傳統期望婦女兼顧家務育兒，但社會卻缺乏對職業母親的支持，亦令女性避談生育。

（綜合報道）