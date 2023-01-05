少子化困擾30年 百年企業乏人繼承

【明報專訊】「少子化」問題困擾日本已約30年，近年仍未見改善。該國厚生勞動省上月估算，2022年該國新生兒人數首次跌破80萬，為自1899年有紀錄以來最少，也比2017年人口展望的預期，提早了8年到臨，反映問題迫切。《紐約時報》周二（3日）報道，日本愈來愈多百年老字號中小企出現東主年邁卻無人繼承的窘局。
官方數據顯示，2021年65歲以上佔日本總人口28.9%，達歷史新高，惟14歲或以下人口僅1478萬，佔總人口11.8%，也創下了最低水平。該國生育率持續6年為1.30或以下，遠低於維持當前人口規模所需的2.10。長此下去，官方預測2065年該國人口將萎縮至8800萬，比目前的1.25億約少三成。
生育率低的原因有許多，其一為結婚人口減少，為此日本政府2020年就計劃資助人工智能（AI）配對相親計劃。可是厚生勞動省上月發表的2020年調查顯示，迄50歲仍未婚的男性和女性分別達28.25%和17.81%，遠高於2005年以前的個位數。年逾20避談戀愛的「草食男」、「絕食男」趨增。年輕女性增幅更明顯。
分析認為，不婚與社會婚姻觀念、價值觀改變，以及正規職位減少、工時長，經濟環境不安穩有關。此外，日本傳統期望婦女兼顧家務育兒，但社會卻缺乏對職業母親的支持，亦令女性避談生育。