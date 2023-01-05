東京擬每月派錢催谷生育 5000日圓 幫補18歲及以下人士教育費

小池百合子昨在新年致辭中表示，東京都政府考慮在4月開始的2023財政年度，以教育費補助方式向東京都內每名18歲以下青少年及兒童每月發放約5000日圓現金，不論其家庭總收入如何。有關的財政預算尚在草擬中。東京都政府官員表示，民眾不願生育的原因之一是教育成本高。東京每名學生每月的教育費高於全國平均水平約5000日圓，新計劃發放的現金剛好彌補相關差額。東京現時未滿18歲人口約有200萬，這筆預算一年約為1200億日圓（近72億港元）。

都知事指中央沒積極應對少子化

小池昨說：「人口問題是立國之本，不能坐等中央政府出手，（東京）要帶頭加強具體措施。」她說日本去年的新生兒不到80萬名，預計又刷新國家低出生率紀錄。她認為這情况將衝擊社會存亡，強調解決問題「刻不容緩」，批評中央政府的新財年預算沒有積極應對低生育的措施，東京都有必要率先推動相關具體政策。

東京人口持續減少，再受新冠疫情影響，2021年東京都出生人數約9.54萬，生育率為1.08（即平均每個女性一生之中生育1.08個孩子），為連續第5年下跌，亦是全國最低。小池2016年出任東京都知事以來，設立兒童政策協調辦公室，去年又推出「嬰兒第一」計劃，向2009年1月後出生兒童的父母，發放10萬日圓（近6000港元）育兒用品禮品卡。

東京生育率連跌5年 全國最低

此外，為解決人口分佈失衡、推進鄉郊和大城市均衡發展，首相岸田政府最近利誘有孩子的東京家庭遷往其他人口減少及老化的城鄉。共同社上周四報道，2023年4月起凡有家庭由東京搬往人口減少的城鄉持續生活至少5年，而該家庭至少有一名成員在新居地工作或創業，按該家庭的孩子人數計，每個孩子可獲中央政府及當地政府提供的現金，由原來的30萬日圓增至100萬日圓（近6萬港元）。

惟一些日本人表示，政府派錢未必有助於解決低生育率問題。小池的新政策不管家庭收入一律發放補貼，反被質疑為爭選票，中央提供的優惠皆設入息限制又被指讓生養小孩的家庭得不到「育兒支援」。輿論認為要提高生育，還須支援母親就業、託兒，建構適合兒童成長的環境等。

日本政府今年4月將增設專責兒童政策的兒童家庭廳。首相岸田文雄昨天表示，政府將「大膽」檢討少子化（即低生育率）對策，加強育兒補貼措施、全方位支援育兒家庭、協助婦女兼顧育兒和就業。

（日本經濟新聞/共同社/衛報）