暖冬天氣 歐8國元旦氣溫新高

溫度破頂的國家分別是波蘭、丹麥、捷克、荷蘭、列支敦斯登、白俄羅斯、立陶宛和拉脫維亞。波蘭首都華沙元旦氣溫達18.9℃，較之前1月份最高紀錄高出4℃。西班牙畢爾巴鄂（又譯畢爾包）周日亦錄得25.1℃，較同期平均高出10℃，相當於7月的平均氣溫，巴塞隆拿在內的部分加泰隆尼亞地區需要限制用水。

氣溫異常暖和影響歐洲多個滑雪勝地，瑞士有地區在元旦錄得破紀錄的20℃高溫，其中阿德爾博登（Adelboden）周六將主辦滑雪世界盃，但因降雪不足，恐被迫在人造雪地上比賽。法國近日比利牛斯山脈（Pyrenees）30個度假村中有10個因不夠雪要被迫關閉其滑雪區，截至上月27日只有四分之一的滑雪道開放。

有氣象學家形容這是歐洲史上最極端的天氣事件之一，出現暖冬原因是非洲西海岸形成的一股暖氣團被地中海上空的高壓拉動，從萄萄牙和西班牙向東北穿過整個歐洲。也有專家指出，變暖的大氣和海洋導致破紀錄高溫出現。

（衛報/BBC/the local france）