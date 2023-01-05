特朗普燃黨內火頭 「自由黨團」有籌碼搞破壞

彭博社周二（3日）一篇文章引述喬治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）周日的話，說折磨着麥卡錫的共和黨內強硬保守派正在破壞共和黨，「他們在向國家證明，他們不會理會所作所為是否對國家好。他們在證明他們只是毁壞主義者」。格林所指的是十數名「自由黨團」成員。他們決心阻撓麥卡錫當議長。

文章指出，「自由黨團」並非受進取的保守政策改革的欲望驅使，只想炸毁東西，想踢走麥卡錫。共和黨在中期選舉只能以微弱多數重奪眾院控制權，令他們有大把籌碼在手。

彭博社文章指出，麥卡錫要當選議長，比之前的共和黨籍眾院議長如博納、瑞安難度更高，因為共和黨內的激進主義近年已變質，尤其在特朗普任總統的時代，黨內右派已變得更難安撫討好。

最熱中於拖垮麥卡錫的眾議員如蓋茨（Matt Gaetz）、博伯特（Lauren Boebert）等，大多是在特朗普任總統時當選眾議員、愛模仿特朗普的風格，是「MAGA」（特朗普2016年競選口號「讓美國再次偉大」的英文縮寫）派名人。

九成叛變者撐特朗普選舉舞弊論

另外，《華盛頓郵報》報道，周二議長選舉第三輪投票中，沒有投票支持麥卡錫的20名共和黨眾議員中，有18人是「選舉否定派」，即支持特朗普的選舉舞弊論。

（彭博社/華盛頓郵報/美國國家評論）