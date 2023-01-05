美共和黨右翼叛變 眾院議長難產 百年罕見窘境 麥卡錫3輪得票未過半

麥卡錫曾讓步拉票 右翼認為不夠

過去眾院議長選舉多為「行禮如儀」，選前人選多已底定。不過，在周二議長選舉卻出現戲劇性的一幕。首輪投票中，57歲共和黨加州眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）獲得203票，少於眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）的212票，兩人均未獲過半數，其中有19名共和黨人將票投給其他共和黨議員，包括共和黨內極右派別「自由黨團」（Freedom Caucus）前主席、強硬保守派眾議員比格斯（Andy Biggs）。次輪投票中，麥卡錫再次獲得203票，傑弗里斯212票，這次共和黨有19票投給「自由黨團」創始成員、俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）。第三輪投票中，傑弗里斯仍獲得212票，麥卡錫只得202票，20名共和黨人投給喬丹。結果三輪投票後，眾議院仍未能選出議長。按照規定，如果未能選出議長，新一屆眾議員則無法宣誓就職，眾議院各委員會也不能開始工作。

上一次眾議院未能在首輪選舉產生議長是在1923年，經過9輪投票時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）連任。《華盛頓郵報》報道，美國歷史上選舉時間最長、最具爭議的眾議院議長選舉是在1855年，當時共舉行了133輪投票，耗時近兩個月。

麥卡錫獲提名競逐議長後，為拉攏黨內強硬保守派支持，提出在未來兩年的議事規則上作重大讓步，惟對方認為不夠。「自由黨團」主席佩里（Scott Perry）周二稱，麥卡錫拒絕多項有助他獲得更多支持票的建議，指麥卡錫「原本有機會成為眾院議長，但他拒絕了」。「自由黨團」成員、共和黨科羅拉多州眾議員巴克（Ken Buck）認為，若拖延下去，麥卡錫的支持會一直流失。

特朗普斥麥康奈爾製「不必要紛亂」

美國有線新聞網絡（CNN）和親共和黨的霍士新聞在眾院議長「難產」後，都不約而同指麥卡錫自取其辱，霍士 新聞主播羅伯茲（John Roberts）更形容投票結果對麥卡錫而言「幾近徹底災難」。

眾議院周二未能選出議長後宣布休會，議長選舉周三繼續。若這個僵局使眾議院陷入癱瘓，或迫使共和黨考慮另一名候選人作為多數黨領袖，目前眾院共和黨第二號人物斯卡利塞（Steve Scalise）和喬丹被視為可能人選。不過，斯卡利塞是麥卡錫的支持者，對反對麥卡錫的一群來說，斯卡利塞可能與麥卡錫無分別。喬丹周二會後向CNN稱，自己沒有機會成為議長，但想當眾議院司法委員會主席，他說在周三復會時會游說同僚支持麥卡錫。

除了眾院議長「難產」，共和黨分裂也可從前總統特朗普與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的不和之中體現。特朗普周二在其社交平台貼文，批評麥康奈爾及其夫人趙小蘭在共和黨內製造「不必要紛亂」，又再用種族歧視字眼稱呼趙小蘭。

（路透社/法新社/CNN/華盛頓郵報/國會山莊報）