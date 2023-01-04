美眾院議長選舉 麥卡錫讓步箍保守派票源

同意5人提案即可表決不信任議長

共和黨去年11月中期選舉取得眾院222席，僅較民主黨多9席。這個遜於預期的成績令黨內分歧加深。麥卡錫之後雖獲黨內提名競逐議長，但多名議員投反對票。共和黨內強硬保守派抓緊機會，跟麥卡錫討價還價。他們批評麥卡錫這名加州聯邦眾議員在政府撥款、國防、邊境安全等重點議題上，沒有對民主黨採取更積極強硬的立場。

共和黨議員中只要有多於4票跑掉，麥卡錫周二就未能順利執起議長槌。為拉攏黨內議員支持，麥卡錫周日晚宣布一系統眾院運作規則方案，當中數項是滿足「自由黨團」（Freedom Caucus，由共和黨內極右翼眾議員組成）成員訴求。麥卡錫提出的方案包括同意就任議長後，只要有5名共和黨眾議員提案，就能針對眾院議長行使不信任投票表決。他也同意取消代理投票（proxy voting）、眾議員以視像方式出席聽證會等制度。

消息人士周一向路透社透露，準備對麥卡錫提名投反對票的議員數目仍在雙位數。彭博社周二報道，截至周一最少14名共和黨議員仍未承諾支持麥卡錫。

一旦麥卡錫無法在首輪議長選舉勝出，將是一個世紀以來首名美國眾院議長候選人在第一輪投票失利。上一次眾院議長選舉在第一輪未能有結果則是在1923年，歷經9輪投票才選出新議長。

《紐約時報》分析，若麥卡錫未能順利當選，共和黨可能要尋求替代人員，眾院共和黨第二號人物斯卡利塞（Steve Scalise）、第三號人物史蒂芬尼克（Elise Stefanik），以及「自由黨團」創辦人喬丹（Jim Jordan）、北卡羅萊納州眾議員麥克肯利（Patrick T. McHenry）都是可能人選。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報）