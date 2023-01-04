經濟學家預計英國艱難一年 G7之最

工潮難解 持久經濟衰退

鐵路海事和運輸工人全國聯盟（RMT）約4萬名鐵路員工會員與列車司機工會（ASLEF），由昨天（3日）起罷工5天。英國鐵路網公司（Network Rail）提醒搭客，列車服務料維持約兩成運作，部分地區甚至停駛至下周日（8日）。罷工影響範圍包括英格蘭、蘇格蘭及威爾斯。

英國脫歐削減了貿易聯繫，復遇新冠疫情、俄軍侵烏的衝擊，使該國經濟低迷及出現數十年來最高通脹。工資追不上通脹，尤其是公營服務業，觸發連串爭取更高工資、提高工作保障及工作條件的工潮，乃至一再罷工，如護士、救護車職員。而教師、消防員、初級醫生也在準備投票決定是否罷工。

對近期的醫療界工潮，民調反映大眾普遍支持護士、救護車職員一方，指摘政府。執政保守黨內也開始出現分裂；一些前閣員促請當局參與談判，解決薪酬待遇而結束國民保健服務（NHS）的工業行動。惟政府的回應並不積極。辛偉誠反對加薪，稱那將刺激通脹。他早前還矢言收緊法例，藉設定「最低服務水平」來應對工運，該方案將適用於鐵路、醫療等服務。英國工會聯盟（TUC）新任秘書長諾瓦克（Paul Nowak）警告，除非政府讓步，否則工潮將擴大，TUC將協調旗下不同工會同日或接龍式罷工。

（衛報/BBC/彭博社）