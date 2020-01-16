新冠、流感、工潮夾擊 英醫療重壓 每周料500人延誤診治亡 業界促政府增資源

英國獨立的急症科醫生專業組織皇家緊急醫學學院（RCEM）主席博伊爾（Adrian Boyle）周日說，醫院「太爆棚」，處境比往年「差得多」，最明顯是急症室外竟見救護車龍。他表示，逾九成的高級醫生報告說，上周他們的急症室都有患者等候超過24小時。RCEM估計每周有300至500名患者死於急救診治延誤。

RCEM副主席希金森（Ian Higginson）周一（2日）受訪強調，這些是「真實數據」。他說到處的急症室景况皆艱難。他指在聖誕至新年期間，已有十餘個NHS地方醫療管理單位和多個救護車服務宣布「重大事故」（critical incident）——意味處於無法提供緊急護理等關鍵服務的邊緣。

單日流感入院解封前數十 如今近4000

英國公立醫療因十多年來缺乏預算，逢流感、肺炎鏈球菌等冬季傳染病高峰期，醫療設施都忙不過來，到新冠病毒大流行更趨嚴重。今冬的流感、新冠「雙重流行」使醫療服務尤其惡劣。單是英格蘭，新冠病人在幾周間由4500人增至9500人；單日入院的流感病人前年底單日數十人（當時仍未全面解封），去年則由11月時的約520人增至12月底的約3750人。威爾斯政府也表示，當地流感感染之厲害「前所未有」，呼籲民眾如非性命攸關，勿召喚救護車、勿往急症室。

有病人手推牀上等99小時方住院

英格蘭國民保健服務（NHS England）數據顯示，上月底醫院病牀佔用率達93%，較對上一年同期高出7個百分點。近6個星期，急症室求診人數較對上一年同期增加了18%。惟近期一天約6.3萬醫療人員因染病等緣故缺勤。近日有報道指，在剛過的一星期，英格蘭救護車送院病人之中，每5個就有一個要在急症室輪候診治超過一個小時。另外，去年11月間有3萬餘病人在急症室等入院超過12個小時，對上一年同期是1萬餘宗。近期一宗發生於斯溫登（Swindon）的個案，患者要在急症室的手推病牀上躺了99小時才等到一張醫院牀位。

英醫學會斥政府拒與罷工醫護洽談

代表急症工作人員的組織英國急症醫學協會（SAM）主席庫克斯利（Tim Cooksley）認為急症部門現况「不能承受」，急需增聘新人及挽留人手。代表醫生的英國醫學會（BMA）主席班菲爾德（Phil Banfield）周一亦稱，現况「難以容忍、不可持續」，他抨擊首相辛偉誠和衛生大臣拒與罷工醫護洽談，指摘他們的政治選擇令患者無必要地瀕臨死亡。

英格蘭護士準備於1月18、19日罷工。英格蘭部分救護車職員定於1月11日和23日罷工。BMA初級醫生將於下周一表決是否罷工。

（BBC/衛報/法新社）