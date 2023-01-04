烏炸俄兵營 俄認63兵亡 單一襲擊最多陣亡 士兵彈藥同建築俄部署捱轟

烏稱俄兵400死 親俄官員指誇大

俄國防部表示，烏軍上周六使用美國提供的高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）導彈施襲，其中4枚摧毁俄軍控制區馬基伊夫卡市（Makiivka）一所俄軍用作兵營的前職業學校，另外兩枚導彈被擊落。烏軍在Telegram稱，襲擊造成俄兵400死、300傷，但親俄官員稱這是誇大。

俄議員斥戰術失誤 促懲指揮官

有俄羅斯軍事博客質疑俄方數字。烏東前親俄部隊指揮官、現為知名軍事博客的吉爾金（Igor Girkin）稱，現場大量士兵仍失蹤，因此目前確切死亡數字未知，相信襲擊造成數百人死傷，而陣亡者大多是最近才被徵召入伍。他指出，被擊中的建築物幾乎全毁，並狠批俄軍領導層戰術失誤，將士兵與彈藥安置在同一幢建築，且毫無遮蔽和掩飾，導致傷亡慘重。另一軍事博客Archangel Spetznaz Z亦批評道：「是誰想出將大量士兵安置在同一建築物的主意？即使傻子也知道若被炮彈擊中，會造成大量傷亡。」他又稱指揮官們不關心戰場上彈藥存放混亂的問題。多名俄羅斯國會議員要求指揮官必須為事件負責，稱他們讓部隊集中在毫無保護的建築內，那裏更存放了彈藥，且是烏軍導彈射程範圍內。

此外，俄軍連續3晚對烏克蘭首都基輔等城市的民用目標發動空襲，烏克蘭總統澤連斯基周一表示，俄軍在大除夕發射幾十枚導彈後，周日和周一又使用逾80架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機發動空襲，全部被烏軍防空系統擊落。他表示，情報顯示俄羅斯正計劃發動無人機持久戰，目的是「耗盡」烏克蘭軍力，「這可能是想讓我們精疲力竭，使我們的人民、防空系統及能量消耗殆盡」。

（BBC/衛報/金融時報）

（俄軍侵烏）