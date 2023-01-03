將掌眾院中國事務委員會 美議員轟TikTok「數碼毒品」

北京曾批華府「政治操弄」

中國科企字節跳動的TikTok在美國大受歡迎，但亦引起政客關注其國安風險。加拉格爾接受NBC節目Meet The Press訪問時，形容TikTok是「數碼芬太尼」（digital fentanyl），「因它非常容易上癮且有破壞性，我們看到令人不安的數據顯示，持續使用社交媒體會產生腐蝕性影響，尤其是對美國年輕男女」。他又稱TikTok「實際上可以追溯到中國共產黨」。芬太尼是鴉片類藥物，原用作強力止痛劑，在美國被濫用作毒品。

美國眾議院早前已禁止其電子裝置安裝TikTok，總統拜登上周四（12月29日）簽署總值1.7萬億美元（約13萬億港元）的綜合法案亦禁止在聯邦電子裝置使用TikTok。加拉格爾在NBC節目訪問中表示，隨着TikTok變得流行，需要加以管制，他認為政府電子產品的「TikTok禁用令」應擴展至全國。

倡「TikTok禁用令」擴至全國

TikTok被指審查中國政府認為政治敏感的內容，如封鎖一些提及「新疆再教育營」的帳號。TikTok曾作回應，表示禁止在政府裝置使用該程式是一種「政治姿態」，無助於促進國家安全利益。

美國國會議員將TikTok列為潛在國安風險，有質疑者亦認為字節跳動會被中國政府強迫提供美國用戶數據，或作為惡意影響力行動的途徑，例如試圖以假宣傳活動影響美國人。暫未有證據顯示曾發生這情况，但TikTok上月確認辭退4名不當存取兩名記者用戶數據的僱員。

（CNN/中央社）