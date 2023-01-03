盧拉就職巴西總統 轟前朝犯種族滅絕罪

盧拉周日下午（本港時間周一凌晨）在國會眾議院宣誓就職。他在就職演說中表示，新政府將捍衛民主、推動經濟恢復增長、加強基建、努力消除貧困和飢餓，並承諾與人民一起重建國家。他又譴責「少數暴力群體」的行為，稱巴西人民不接受少數激進分子的暴力，並呼籲停止仇恨、假新聞、槍支和炸彈。另外，他強調將推動多邊外交，積極發展與中美和歐盟等國際伙伴的合作關係，加強南方共同市場、金磚國家等多邊機制的作用。

不點名批評博索納羅

演說結束後，盧拉先在國會外檢閱三軍儀仗隊，之後前往總統府「高原宮」，從民眾代表手中接過象徵總統權力的綬帶。面向聚集在三權廣場上的民眾，盧拉再次發表演說，強調巴西人民應該忘記仇恨，團結一致，消除社會上一切不平等現象。在談到國家飢餓問題時，盧拉情緒激動，淚流滿面。

卸任總統博索納羅上周末前往美國，沒有出席盧拉的就職儀式。盧拉向國會議員說：「民主是這次選舉的偉大勝利者，克服了……對投票自由最猛烈的威脅，以及最卑鄙的謊言和仇恨運動，這些行為的目的在於操縱和羞辱選民。」他雖然沒有點名博索納羅，但稱「犯錯的人會為自己的錯誤負責」。他批評前政府未能妥善處理新冠疫情，導致超過68萬名國民死亡，犯下「種族滅絕罪」。 他說：「必須調查這場種族滅絕的責任歸屬，絕不能讓相關者逍遙法外。」

（綜合報道）