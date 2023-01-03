尹錫悅：美韓研「韓式核共享」 軍演懾朝鮮

尹錫悅在《朝鮮日報》周一（2日）發表的專訪中說：「核武縱仍為美國所有，但韓美共同分享情報、計劃、訓練。美國對此立場相當正面。」他表示，核保護傘或延伸威懾都是朝鮮開發核武之前，美國讓韓國免除焦慮地對應蘇聯和中國的概念，惟時至今日已難使韓國人接納。韓美朝野儘管出現了韓國也要擁有核武的聲音，但履行《核不擴散條約》還是重要的，所以韓美在討論與「北約式核共享」不同的「韓國式核共享」模式。

異於「北約式核共享」

韓國通訊社News1指出，去年11月韓美安保協議會（SCM）的聯合聲明內容，確認了為威懾、應對朝鮮的核子導彈威脅，「更進一步加強同盟的能力與情報分享，協商程序，共同計劃、實行等」，並在美國向韓國提供的擴張威懾所有過程中，確保韓國的發言權。這被評價為「韓國式核共享」之始。延伸威懾意指美國為保護同盟國免於敵國的核武、導彈要脅，提供相當於美國本土水準的核武、導彈防禦能力等，以遏制敵方。韓政府內外認為，兩國同盟不同於北約，期待着韓國本土即使沒有北約式的美國核武部署，也有相當水準的核共享可能。尹錫悅在今次專訪中重提SCM聲明內容，反映了政府的期待。

韓國統一研究院朝鮮研究室長洪珉向路透社表示，預計今年朝鮮半島將像2017年般軍事緊張。他說﹕「朝鮮的強硬立場與積極武器開發，遇上韓美聯合軍演和對等回應，可引發一觸即發的緊張，我們不能排除雙方錯判形勢鬧出地區衝突的情况。」

（朝鮮日報/News1/路透社）