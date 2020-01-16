新冠XBB.1.5佔美病例四成 專家示警

免疫逃逸力最強 住院未見急升

CDC冠狀病毒及其他呼吸道病毒部門主任馬洪（Barbara Mahon）表示，沒有迹象顯示XBB.1.5較其他Omicron病毒引致更嚴重病情。她指出，雖然全美新冠住院人數整體上升，但東北部XBB.1.5病例較多地區的住院人數沒有不成比例地增加。據美國全國廣播公司統計，上周五7天平均每天新冠住院人數為42,140，較兩周前增加了4.2%，深切治療部住院人數較兩周前增加逾9%。

XBB.1.5是Omicron BA.2.10.1和BA.2.75亞變種的重組。有科學家擔心，XBB.1.5更善於繞過人們透過接種疫苗或曾感染Omicron其他變異株所建立的抗體屏障。美國流行病學家丁亮（Eric Feigl-Ding）警告，XBB.1.5是迄今免疫逃逸力最強的變種病毒，較之前的傳播速度更快。他指出，美國多地的污水新冠病毒濃度已超過2020年春天或2020至2021年Alpha病毒疫情時，住院人數已接近去年冬天的Omicron「瘋狂程度」，他批評CDC沒適當警告民眾這病毒的危險性。

（NBC/news.com.au）