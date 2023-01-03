越南米漸獲青睞 價格逼近泰國米

越南現時最受歡迎的香米品種有6種，頭三位是茉莉香米、ST24和ST25。隨着越南米獲貿易商青睞，加上越南縮小了水稻生產規模，着力培育高附加值的水稻品種，造成求過於供，使價格逼近甚至稍高於泰國米。

越南「5%碎米」（一批米在碾磨過程中破碎或破裂的比例）離岸價（FOB）上周四（12月29日）為每噸458美元（3572港元），達7月中旬以來最高位。上月中旬，同類商品的越南米價為448美元至453美元，泰國為425美元至457美元。

優質越南米打正旗號銷歐亞

越南大米出口持續增長。按路透社上月29日報道，越南官方數據顯示該國去年的大米出口料較之前一年增加了約15.7%至722萬噸。另外，越南大米過往出口外國時，一直掛着外國進口商的品牌售賣，惟如今已有米商採用曾經獲獎的ST25茉莉香米，打正旗號銷售越南優質米，外銷日本、英國、澳洲、法國、美國等。

香港數據顯示，2022年本港主要從泰國、越南和中國內地進口大米，分別佔總進口量的57.8%、24.1%和8.1%。

（越通社/越南快報/路透社）