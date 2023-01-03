泰農改種越南米成風 招牌米遭倒米 易種成本低 外表難分唯靠基因驗證

泰國茉莉香米（Thai Hom Mali）以稻米色白如茉莉花得名，煮熟後口感軟糯粒粒分明而有獨特香氣，是泰國引以為傲的原生米，且自2009年起創紀錄曾七奪「世界最佳稻米」（World's Best Rice）大獎。然而2022年11月世界稻米大會上，泰國香米被柬埔寨香米（Phka Rumduol）擊敗屈居第二，越南和老撾的香米分別排第三和第四。不過在競爭激烈的大米市場，泰國香米的最大危機可能來自泰國自己。

中部近年逾16萬公頃農地轉種越南米

泰國大米出口商協會透過與當地磨坊老闆、農民、貿易商談話，觀察每年大米生產情况。協會主席乍龍（Charoen Laothamatas）近日向《日經亞洲》稱，泰國中部近年有逾16萬公頃農地已轉種越南米，「無人能區分出哪個是正宗泰國種，哪個是越南種」。他說：「假如我們什麼都不做，我想我們整個大米行業將陷入危機，因為我們經常標榜我國大米是頂級的。我們怎能保持我們的質素和正宗，以維持世界主要大米出口國地位？」

《日經亞洲》報道，儘管泰國有嚴格的《泰國植物品種保護法》，在泰國土地種植越南大米是非法的，但由於沒有基因驗證便無從識別米種，所以愈來愈多泰國米農近年悄悄非法進口越南香米種子。

「Jasmine 85」90天收割 較泰米少30天

報道指出，越南米較泰國米易種成本又低，且具有類似泰國香米那種受消費者喜歡的綿軟口感。現時在泰國湧現的越南米估計是「Jasmine 85」品種，只要栽種90天就可收割，讓農民一年可多次種植，尤其是泰國中部有良好灌溉系統，可全年種植。泰國米就相對難種，特別是頂級香米收成需時120天，而且因應季候雨情况，如東北部一些平原地區一年只得一造。此外，每「萊」（泰國普遍使用的面積測度單位，1萊等於1600平方米）農地，可種出800公斤越南米，若種泰國米僅得300至400公斤。泰國中部那空沙旺府的48歲農民西參（Srichan Kanta）受訪時，大讚越南米是「良種」，「它易種且非常強壯，又抗蟲，質感相當柔軟，符合市場需求」。

與此同時，泰國農業部被指摘不能研究出為農業帶來更大收成的泰國米種。一家跨國貿易公司表示，要是泰國不能開發自己的品種以迎合世界市場多種需求，縱容外來品種污染自家出口，是「一個大問題」。

泰國自2011年已被印度取代為全球最大的大米出口國，印度去年出口量估計達2200萬噸，泰國目前正與越南爭奪第二大出口國地位，各自大米出口量為700萬至750萬噸之間。泰國商務部轄下的外貿部門主管倫納隆（Ronnarong Phoolpipat）表示，泰國烏汶府大米研究中心最近增設了基因檢測中心，協助米農及貿易商等以低成本檢測大米的品種真偽，加強泰國大米的國際聲譽，創造更有利的競爭優勢。

（日經亞洲/越通社）