金正恩宣告大製核武 「數量幾何級增長」

朝中社昨報道，朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第6次全體會議擴大會議（八屆六中全會）上周一至上周六（去年12月26至31日）舉行，國務委員會委員長金正恩出席大會並發表報告。金正恩在報告強調核武強化的重要，稱遏制戰爭、維護和平穩定是其核武力第一任務，惟當遏制失敗時將履行第二個使命。金正恩稱第二使命「不是防禦而是其他使命」，韓國韓聯社指這意味金正恩再表明發生武力衝突後，將使用核武器作為攻擊手段的意志。

加快研洲際導彈 韓警告用核自取滅亡

金正恩指示要開發以迅速實施核反擊能力為基本使命的洲際彈道導彈，韓聯社引述分析認為這或指使用固體燃料的洲際彈道導彈。金正恩又指韓國成為朝鮮「毋庸置疑的敵人」，突顯大量生產戰術核武的重要性和必要性，要求「幾何級數」增加核彈數量，並指要爭取最短時間內發射首枚軍用衛星。戰術核武一般是指低當量和載具射程較短的核武。

韓國國防部昨回應，指朝鮮加劇對韓核威脅，是嚴重危害朝鮮半島和平穩定的挑釁行徑，促朝鮮回歸無核化軌道。國防部又表示韓軍將切實提升美國延伸威懾的執行力，大舉強化「三軸作戰系統」，遏制和應對朝鮮的核導威脅；三軸作戰系統包含導彈防禦系統、危機時先發制人攻擊、衝突時攻擊敵方領袖的斬首行動。

大除夕元旦試射4枚「超大型火箭炮」

朝鮮近月頻射導彈、火炮。韓軍上周六早上約8時偵測到朝鮮從黃海北道中和郡一帶，向半島東部海域發射3枚短程彈道導彈；元旦凌晨約2時50分在平壤龍城一帶，又向半島東部海域發射一枚短程彈道導彈。日本防衛省表示，朝鮮前天發射的3枚導彈估計全數墜落日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。朝中社昨天報道亦有提及大除夕及元旦試射，但稱是「超大型火箭炮性能的驗收試射」。

（韓聯社/朝中社/中央社）