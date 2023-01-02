盧拉再任巴西總統 首務補撕裂振經濟

王岐山代習近平出席就職禮

博索納羅在去年10月大選落敗觸發支持者抗議，部分人又到軍營外紮營，呼籲軍方發動政變，以及批評最高法院，博索納羅曾指摘最高法院踐踏他的行政權力及審查右翼聲音。警方上月24日拘捕一名在巴西利亞國際機場附近一輛運油車放爆炸品的博索納羅支持者，他承認尋求製造混亂以挑起軍事介入。盧拉的宣誓儀式有50個國家的代表團、19個國家元首及政府首腦出席，中國國家副主席王岐山以國家主席習近平的特別代表身分率團參與。當局出動一萬名警員及軍人加強保安。

盧拉在2003至2010年任總統時讓數以百萬計人民脫貧，如今他要面對改善國家經濟的艱巨挑戰，同時要團結經過博索納羅管治後嚴重分化的國家；有分析指民眾對盧拉寄予厚望，他肩負讓巴西恢復正常和「可預測性」的艱巨任務，而最重要是迅速取得成果，以改善國民生活質素。

未有公開承認盧拉勝選的博索納羅，上周五飛往美國佛羅里達州，避開與盧拉交接總統權力，亦避開即時法律風險，暫免被清算他擔任總統期間的涉嫌不當行為。他出發前演說譴責炸彈陰謀是恐怖主義行為，但讚揚在全國各地軍營外紮營的抗議者。在博索納羅政府任副總統的莫朗前日發表新年電視演說，不點名批評博索納羅輸掉選舉後助長社會緊張局勢，又稱對方作為安撫人心和團結全國的領導人，卻默許製造混亂氛圍。莫朗呼籲博索納羅的支持者接受選舉結果，並為維護民主而戰。

（路透社/彭博社/中央社/CNN）