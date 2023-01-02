烏東整肅教會間諜 點名逾30疑犯

【明報專訊】《紐約時報》報道，烏克蘭在俄軍侵略期間展開對烏東親俄東正教會的取締行動，拘捕多名神職人員，指控這些教會聽命於撐俄軍侵烏的莫斯科牧首區，旗下神職人員甚至可能參與俄方的間諜任務。只計過去一個月，烏克蘭當局已將超過30名親俄東正教會的男女神職人物拘捕或公開標示為疑犯。有烏方情報官員說，神職人員的裝扮是很好的掩護。
指魁梧俄語男穿修士袍疑掩飾
其一被捕例子是烏東北頓涅茨克（Severodonetsk）的教士帕夫連科（Andriy Pavlenko），他去年4月落網時正值俄軍展開頓巴斯攻勢。據當地居民稱，帕夫連科會到醫院探望烏軍傷兵，探訪過後會走到街上講電話。帕夫連科後來成為俄方釋放美國公民穆雷克齊（Suedi Murekezi）的換囚對象，烏方指這決定正正反映對帕夫連科的指控無錯。
傳統上烏克蘭的東正教會隸屬於莫斯科牧首區，但自從2013至2014年廣場革命後，兩邊開始分道揚鑣，到2018年烏克蘭正教會獲普世牧首承認「獨立」，但烏克蘭境內仍有教堂繼續與莫斯科牧首區的聯繫，在俄軍侵烏後陷入更多爭議。
烏克蘭官員說，這些教士和修士（又或裝扮成這些身分的人）同時也是為烏軍製造難題的間諜。在基輔市北部一座修道院，當局稱發現6名身穿修士袍的體格魁梧男子，他們都只會說俄語，不會說烏語，也沒有身分證明文件，警方將他們拘捕，並正調查他們是否間諜。一名知情的烏方情報官員坦言，打扮成神職人員是任何情報特工的理想掩護，「因為你是教士，大家都願意信任你」。