烏東整肅教會間諜 點名逾30疑犯

指魁梧俄語男穿修士袍疑掩飾

其一被捕例子是烏東北頓涅茨克（Severodonetsk）的教士帕夫連科（Andriy Pavlenko），他去年4月落網時正值俄軍展開頓巴斯攻勢。據當地居民稱，帕夫連科會到醫院探望烏軍傷兵，探訪過後會走到街上講電話。帕夫連科後來成為俄方釋放美國公民穆雷克齊（Suedi Murekezi）的換囚對象，烏方指這決定正正反映對帕夫連科的指控無錯。

傳統上烏克蘭的東正教會隸屬於莫斯科牧首區，但自從2013至2014年廣場革命後，兩邊開始分道揚鑣，到2018年烏克蘭正教會獲普世牧首承認「獨立」，但烏克蘭境內仍有教堂繼續與莫斯科牧首區的聯繫，在俄軍侵烏後陷入更多爭議。

烏克蘭官員說，這些教士和修士（又或裝扮成這些身分的人）同時也是為烏軍製造難題的間諜。在基輔市北部一座修道院，當局稱發現6名身穿修士袍的體格魁梧男子，他們都只會說俄語，不會說烏語，也沒有身分證明文件，警方將他們拘捕，並正調查他們是否間諜。一名知情的烏方情報官員坦言，打扮成神職人員是任何情報特工的理想掩護，「因為你是教士，大家都願意信任你」。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）