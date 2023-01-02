俄軍跨年空襲 烏斥與魔鬼為伍 澤連斯基新年講話狠批 普京稱站正義一方

基輔原本沉浸在跨年慶祝氣氛中，午飯時刻卻響起空襲警報，民眾匆忙逃到防空地點避難。烏方稱俄軍大除夕向該國發射約20枚巡航導彈，其中12枚被攔截擊落。然而轟炸仍在基輔市造成1死20傷。其中14名送院傷者包括日本《朝日新聞》攝影記者關田航，烏克蘭媒體影片顯示他右腿綁上繃帶。關田其後向共同社表示自己僅受輕傷。

基輔1死20傷 烏稱全境擊毁45伊製無人機

針對基輔的轟炸從大除夕跨越至元旦。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）在社交平台Telegram表示，當地2023年首次轟炸發生在元旦約零時30分（本港元旦清晨6時半），未有即時傷亡報告。烏克蘭政府個多小時後向全國發出防空警報，為時約4小時，其中基輔市多處傳出強烈爆炸聲，當地官員指受到俄軍無人機襲擊，強調防空系統正常運作。烏克蘭媒體報道基輔市內有汽車被無人機擊中。

烏克蘭空軍指揮部稱，前晚至昨天凌晨在全國範圍共擊毁了45架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機。空襲期間基輔有民眾走出露台大叫：「願榮耀歸烏克蘭！」

元旦轟炸發生在澤連斯基大除夕當晚發表新年講話後不久。澤連斯基在長達17分鐘的深夜演說中，表示俄羅斯發動的戰爭並非如其政治宣傳的「謊言」所指針對北約，而是為了「一個人（指普京）掌權直至其生命結束」。他以俄語告訴俄國民眾，普京「不會理會他們的死活」，他強調道：「俄羅斯領袖（普京）正躲在軍隊、導彈、官邸和宮殿後面……他正躲在你們（俄國人）的背後，葬送你們的國家和未來。」他指不會原諒俄羅斯的「恐怖行徑」。

澤連斯基又提及俄軍即使在復活節和聖誕節都發動導彈攻擊，他說：「他們自稱為基督徒，他們為自己的東正教信仰而自豪，然而他們正追隨魔鬼。」

烏：侵略葬送俄國 俄：勝利不可逆轉

另一邊廂，普京前天選擇在俄羅斯南部軍區總部發表新年講話，而非在克里姆林宮。他宣稱：「道義和歷史的正義在我們（俄羅斯）一邊。」他形容去年是「發生真正重大事件的一年」，充滿動盪、焦慮和擔憂，為俄羅斯和世界帶來「巨大而根本」變化，是為俄羅斯「真正獨立」奠定基礎的分界線，指摘西方精英「謊稱」和平，卻準備侵略，在烏東頓巴斯地區支持「新納粹分子」，「無恥利用烏克蘭及其民眾來削弱和分裂俄羅斯」。他亦指俄羅斯正面臨一場真正的制裁戰爭，其發動者期望「完全摧毁俄羅斯工業、金融與交通」，但稱實際上「這並未發生」。

普京在南部軍區總部向俄羅斯對烏軍事行動最高指揮官蘇羅維金等軍人頒獎，並向在場士兵稱「俄羅斯已到了全面投降或繼續作戰的關鍵點」，強調俄羅斯不會捨棄任何東西。

俄羅斯防長紹伊古大除夕發表新年講話，宣稱「俄羅斯聯邦武裝力量的勝利不可逆轉」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）