美新聞女先驅芭芭拉華特斯辭世

芭芭拉華特斯（Barbara Walters）的長期僱主美國廣播公司（ABC）前晚公布噩耗。ABC母公司華特迪士尼總裁艾格（Robert Iger）形容華特斯是「真正的傳奇人物，女性新聞從業員及新聞行業的先鋒」。華特斯發言人表示「她一生無憾。她是個開拓者，不限於女性新聞工作者，還有對於所有婦女而言」。

華特斯1929年在波士頓出生，於邁阿密和紐約市長大，1961年入職全國廣播公司（NBC），在《今日》（Today）早晨新聞節目任撰稿員及環節製作人。她通過挖掘專題報道取得亮相機會，甚至獲得節目固定環節，又曾在參議員羅拔甘迺迪遇刺後，成為首個訪問到其母親心聲的記者。然而，那年代不習慣女記者在新聞節目露鋒芒，華特斯遭主持麥吉（Frank McGee）打壓，直至麥吉1974年離世後才躍升為《今日》共同主持，翌年贏得首項艾美獎。

男同行打壓下 成首晚間新聞女主播

華特斯1976年獲邀加盟ABC，成為美國首名女性晚間電視新聞節目主播，其100萬美元（約780萬港元）年薪更是當時記者之最。可是同台男主持仍蔑視、排擠她。其後她改而策劃黃金時段的新聞雜誌式節目，做節目訪談，並製作了一些高收視節目，歷來贏得11項艾美獎。

迄其2014年榮休的逾半世紀傳媒生涯中，華特斯訪問過從總統尼克遜起的所有美國總統伉儷，乃至如印度首位女總理甘地夫人、古巴領袖卡斯特羅、埃及總統沙達特、英國首相戴卓爾夫人、俄羅斯總統普京等國際風雲人物，以及眾多的演藝和體壇名人等，樹立起記者明星的形象。

華特斯有過4段婚姻，又曾與前任聯儲局主席格林斯潘和最少兩名參議員等拍過拖，但只得一名養女。她晚年患上失智症，自2016年後沒有公開露面。

（CNN/彭博社/路透社）