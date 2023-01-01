退而不休 損方濟各權力

路透社的報道指出，教廷律法容許教宗在無外部壓力下辭職，但對其以後身分、職稱和特權卻沒有明確規示。本篤十六世在2013年2月宣布辭職到正式生效的約兩星期間，與其私人秘書甘斯魏總主教單方面決定退休後將成為「榮休教宗」（Pope Emeritus），續穿象徵教廷最高權力的白色法袍。

白衣同場現任教宗 恐混淆地位

本篤十六世此後與方濟各穿白袍在梵蒂岡同場出現，又撰文出書、受訪及接見外賓，而甘斯魏在其身邊續任宗座侍從，令「榮休教宗」儼如成為教廷常設職位。教廷右翼人士及支持者被指把本篤十六世當成「教宗」，利用他反對和不承認方濟各，甚至利用他影響下任教宗遴選。在教廷意識形態日益兩極化下，本篤十六世曾需要親自強調「只有方濟各一名教宗」。外界亦視相關情况是對教廷推行改革、解除更多神職人員特權的當頭棒喝。

美國華盛頓天主教評論作家兼神父里斯（Tom Reese）指出，在天主教中象徵符號具重要的溝通和傳道意義，因此如非教宗，不應以白衣示人，因為當這人穿白袍與教宗同場出現，會令人誤以為二人地位同等。里斯等改革派建議前教宗不應保留稱號，改稱「羅馬榮休主教」（Bishop Emeritus of Rome），改穿紅衣或黑衣，並受退休主教規範規管。部分保守派亦支持釐清教宗退休後安排，以求促進教廷團結。

現年86歲的方濟各近年受病患困擾，曾多次表示準備好辭任教宗。他期望退休後被稱作羅馬榮休主教，並退居羅馬。

（路透社）