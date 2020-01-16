榮休教宗本篤十六世病逝 享年95 600年來讓位首人 保守派立場受爭議

本篤十六世是近千年來首位日耳曼裔的天主教教宗，但他2005年4月當選就職時，已屆78歲高齡，是近3個世紀以來最高齡當選的教宗。他任內身體欠佳，既曾中風，又接受過更換心臟起搏器電池的手術，到2013年2月終以年老體衰為由辭任，成為繼1415年額我略十二世（Gregory XII）為結束天主教大分裂而請辭後，600年來首位生前讓位的教宗。他卸任後成為榮任教宗，定居梵蒂岡的教會之母修道院，堅持發表著述，但甚少露面，到近年健康愈來愈差，包括患上三叉神經發炎，說話困難。其繼任者方濟各常往探望，到上周三呼籲各界為本篤十六世健康代禱，引起關注。

教廷昨表示，醫生們一直密切觀察其情况，惟因他年紀老邁，狀况轉壞，在教會之母修道院與世長辭。其遺體將從明天（1月2日）起停放於聖伯多祿大教堂供瞻仰，周四早上9時半在聖伯多祿廣場，由現任教宗方濟各主持喪禮。

2005年「最老」當選 2013年退休

本篤十六世原姓拉青格（Joseph Ratzinger），1927年4月16日出生於德國巴伐利亞，1941年奉召入納粹青年團，使他後半生蒙受污點，儘管他堅稱不曾開過一槍。二戰結束後，他在1951年晉鐸，1977年獲祝聖為慕尼黑和弗賴辛總教區總主教，並受冊封為樞機。他1981年起到梵蒂岡出任信理部部長，2002年起兼任樞機團團長，直至2005年原教宗若望保祿二世逝世後，當選新一任教宗。他揀選「本篤」作為稱號，以作紀念及仿效教宗本篤十五世在一戰時期力求和平。

本篤十六世能說10種語言，是知名神學家出身，以偏向保守的宗教觀點著稱。但他早年沒那麼保守，在1960年代初教廷召開與新教、東正教尋求和解的「第二次梵蒂岡會議」期間，他是自由派神學顧問。德國後來的社會發展，促使他為捍衛信仰，漸趨保守反對世俗主義，成為羅馬天主教「正統教義」的堅定捍衛者，包括反同性婚姻、婚前性行為或任命女主教等。

任內中梵關係下滑 應對教會性醜聞不力

他也以反共知名，他在教廷擔任信理部部長時，曾針對受馬克思主義影響的「解放神學」處分一批拉丁美洲神父，被稱為「神的洛威拿」。他就任教宗後，屢次評中國侵犯宗教自由等，鼓勵受逼害中國天主教徒抵抗宗教與自由束縛，任內更經歷內地主教任命權角力，即使2007年向中國教徒發牧函，兩年後再發闡述教義，試圖釋放改善中梵關係的信號，但成效不彰。

另外，本篤十六世任內處理神職人員戀童和性侵等性醜聞的方式備受詬病，直至去年他才就擔任慕尼黑總主教時處理性侵個案的方式承認錯誤。他又屢次失言，例如指伊斯蘭「天生暴力」，又或宣稱使用避孕套會加劇愛滋病傳播等，引起公關災難。他後來在自傳承認，他更傾向是一位神學家，務實管治非其強項，「但我不認為自己失敗」。

（綜合報道）