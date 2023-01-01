克羅地亞今入歐元區 降借貸風險惟憂通脹

歐洲理事會在確認克羅地亞符合所有採用歐元的條件後，去年7月12日正式批准其加入歐元區（Eurozone），今日午夜起生效。其實克羅地亞自2013年加入歐盟後，已一直致力推動從本土貨幣庫納（kuna）改用歐元，務求穩定經濟，避免1980年代末至1990年代初物價失控飈升的災難重演。克羅地亞目前已是歐元區以外使用歐元最活躍的國家。當地傳媒指出，克羅地亞人約七成銀行存款是歐元，物業租售、汽車等大額消費交易都以歐元標價。英國《金融時報》則引述經濟學家指該國逾半外貿、三分之二外來投資，以及約七成旅遊收益都依靠歐元，形容克羅地亞加入歐元區不過是「自然進展」。

找換混亂商戶或乘機抬價

旅遊業目前佔克羅地亞經濟約兩成，普遍認為克羅地亞加入歐元區長遠吸引更多遊客到訪。另採用歐元亦預期將起到穩定經濟的主要作用。克羅地亞央行行長武伊契奇（Boris Vujcic）早前接受《金融時報》訪問表示，克羅地亞將是加入歐元區的「最大得益者」，指該國一直受外匯價格波動困擾，例如當庫納兌歐元貶值意味外債上升，繼而增添舉債成本。克羅地亞加入歐元區亦被視為在俄軍侵烏之際，象徵地推進歐洲團結。歐央行行長拉加德指事件是對歐元區「投下信任一票」，強調克羅地亞將受惠於「歐元之盾」的保護。

然而，此刻歐洲以至全球面對高通脹困擾，克羅地亞物價3個多月前開始上升，部分由於商戶為抵銷庫納與歐元間的換算交易成本而加價，相信情况在短期內仍會持續。昨日匯價是約1庫納兌0.13歐元。為遏止乘機抬價，當局9月起已下令商戶必須同時標示貨品庫納和歐元的價錢，但效果似乎有限。《金融時報》引述克羅地亞首都薩格勒布一間連鎖零售商的經理舉例，即使能源支出僅上升一成，亦會為貨品加價三成，以方便換算，他又指所有同業都已經加價。髮型師波佩克則有心理準備未來兩星期會有找換混亂，「我最擔心的是人們期望我全以歐元找續他們的200或500庫納面值紙幣，幾乎把我們當找換店」。

同日入神根區開放對歐邊檢

克羅地亞同時加入「神根區」（Schengen Area），並開放接壤匈牙利和斯洛文尼亞的邊境，是11年來再次有國家加入該共同簽證安排地區。持神根簽證的旅客從匈、斯兩國來往克羅地亞不再需要邊檢，大減過關時間。

（路透社/金融時報/歐盟網站）