為非裔巴西人揚名 少談種族歧視惹議

《衛報》記者戈德布拉特指出，李安尼達斯（Leônidas da Silva）在1938年世界盃的出眾表現，原本為非洲裔巴西人打響名堂，但1950年主場舉行的世盃因「馬拉簡拿慘案」失冠，黑人球員再次淪為代罪羊，直至1958年比利橫空出世，並領軍先後三奪世盃，才得以有效扭轉這負面趨勢。

美國杜克大學的評論又指出，比利為巴西貧窮兒童樹立榜樣，通過足球改變自身經濟地位，不少黑人或黑人混血基層兒童跟隨其腳步，令巴西足壇世代湧現新星。比利在個人傳記表示，自豪當年訪問非洲時被當地民眾「當作神般敬仰」，稱自己證明黑人也能在白人統治的國家中致富。

然而，烏拉圭知名足球作家兼記者加萊亞諾質疑，比利是巴西國內「種族民主」（racial democracy）的象徵，指正如其所處時代的全球社會結構，在巴西種族民主中，黑人同樣位處底層，白人地位最高，只有像比利的極少數黑人知名運動員能在社會階梯拾級而上。

比利憂發聲反效果 分析：當年政治環境高壓

巴西「族裔傳媒研究所」（IME）行政總監羅熱里奧早年為美國網媒NewsOne撰文，也描述比利「顯得對種族歧視、黑人問題，以至普通的社會議題都漠不關心」，指他「歷史上從未公開聲援黑人爭取民權」。但比利曾指，憂慮為種族爭議高調發聲只會加劇問題，「假如每當美國、拉美和巴西有人說那個『N字為首的詞語』（指英文中對黑人的蔑稱Nigga）都反抗的話，我將仍在世界各地身陷官司糾紛中」。

比利身處的時代背景亦須留意。在他第二度奪得世盃後兩年的1964年，巴西軍方推翻民選政府，展開軍政府統治。尤其是標誌軍政府獨裁高峰的梅迪西1969年上台後，期望國足贏得1970年世界盃，以對外洗刷國內加強打壓自由及虐待反對派的形象。比利領軍讓其如願，帶領隊友立即返國，捧着大力神盃、面掛笑容會見梅迪西，被批評對政治犯問題不吭一聲。這點跟高調發言、甚至拒絕徵召為越戰服役的美國拳王阿里大相逕庭。

但這種比較未必公平，羅熱里奧承認，一般巴西黑人運動員和音樂家都鮮有為同族發聲，他們多與統治階層關係密切，同時傾向明哲保身。

聖保羅足球博物館圖書館管理員高良指，比利與軍政府的關係也曾緊張。巴西政府2013年公開的文件顯示，比利的個人、體育、以及財政活動在1964年至1985年軍政府統治期間，都遭到當局嚴密調查監視。網絡串流平台Netflix去年的比利紀錄片中，便顯示比利在1970年世盃奪冠後，在更衣室反覆大叫：「我不用死了！」

（綜合報道）