職涯後期旅美「足球外交」 如巴西全球大使

紐約宇宙隊總經理托伊（Clive Toye）1971年已開始接觸比利，嘗試游說他加盟，惟比利一直猶豫不決——巴西政府1961年一度宣布比利為「國寶」，不得「出口」到外國球會。

到1975年，托伊再斟介已經在山度士掛靴的比利，比利說當時有西班牙皇家馬德里和意大利祖雲達斯向他招手，但托伊說：「跟他們簽約，你最多只能贏得冠軍，跟我簽約，你可以贏得一個國家。」

本身是狂熱球迷的基辛格是另一關鍵。他打「足球外交」牌，去信巴西政府「要求放人」，強調比利加盟美國球會對雙邊關係如何重要。比利坦言基辛格的游說也有影響。

比利效力宇宙隊的3個球季吸引大批觀眾和傳媒到場，也陸續有「過氣」知名球星（例如德國碧根鮑華和巴西國腳阿爾拔圖）加盟，但熱潮隨着名將掛靴或離隊而漸退，英式足球始終未能在美國落地生根。

惟《紐約時報》仍指，比利實際上是巴西的全球大使，比利與名人為伍、甚至試過暫緩外國內戰的事迹令巴西民眾引以為傲，讓巴西通過足球與比利的才華尋回自我。

（紐約時報/法新社）