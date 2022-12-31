三舉世盃舉世莫比 球王比利病逝 「藉足球令巴西聞名世界」 全國哀悼3日

比利近年一直接受抗癌治療，最近數周因呼吸道感染等健康問題而留院。及至周四其經理人公布死訊，在比利官方Instagram表示：「靈感和愛標誌着球王比利的人生旅程，在今天他安詳離世。在他的人生旅程，埃德松（比利本名）以他在運動方面的天才讓世界為之着迷、制止戰爭，在世界開展社會工作，並傳播他相信最解決所有問題的東西：愛。」

比利的守靈儀式下周一（明年1月2日）在其母會山度士（Santos FC）的主場館舉行，翌日移送靈柩的隊伍會經過球會葡語同名城市桑托斯的街道，最後移送到墓地舉行私人葬禮。

見父為巴西失冠落淚 誓言奪盃

1940年10月23日，比利在米納斯吉拉斯州的小鎮特雷斯科拉松伊斯出生。比利父親曾是足球員，後因傷退役。比利憶述1950年世界盃時，看到父親在電台聽到主場出戰的巴西不敵烏拉圭失冠而落淚，故向父親誓言會為國家贏得世盃。比利後來不但兌現承諾，更實現了3次。比利14歲加入一支青年隊，15歲轉投山度士，1957年7月首次代表國家隊出場時年僅16歲。

1958年，比利以17歲之齡代表巴西出戰瑞典世界盃，他憶述因太瘦而曾被誤會為吉祥物，但其場上表現驚艷國際。他在八強戰射入全場唯一入球，助巴西淘汰威爾斯，他在自傳憶述，這場賽事加強了其信心，亦令世人認識到他。到四強巴西對法國，比利更連入3球上演帽子戲法，令當時法國門將稱寧願跟10名德國人比賽，亦不願跟一名巴西人比賽。比利在決賽對瑞典再入兩球，助巴西首奪世盃。

比利在1962、1966和1970年繼續代表巴西出戰世界盃，並在1962和1970年兩屆領軍奪標，成為史上唯一一位以球員身分三奪世盃的足球員。

21年入1283球 樹「美麗比賽」足球風格

比利1974年從山度士一度掛靴，後加盟美國紐約宇宙隊，最終在1977年10月結束職業生涯。在21年的足球生涯，比利於1367場球賽中取得1283個入球，當中為國家隊射入77球，他慣穿10號球衣，亦開創10號成為王牌球星代表號碼的球壇傳統。

比利還樹立並推廣重視巧妙控球、創造性的精準傳球和對進攻有強烈渴望，名為「美麗比賽」（o jogo bonito）的足球風格。球場以外，比利成功團結巴西人民，其死訊傳出後，大批球迷到他入住的醫院外聚集，部分人身穿他效力山度士的10號球衣，亦有橫幅寫着「永遠的球王比利」。

有民眾稱到現場是為向他道別致敬，「我認為每個人都應這樣做」。另有民眾表示，每個想踢足球的人都受到他的啟發。將於周日（1月1日）宣誓就職的巴西候任總統盧拉在Twitter稱，再也沒有像比利一樣的10號球員，博索納羅亦讚揚比利透過足球令巴西聞名世界，把足球變成藝術及樂事。

（綜合報道）