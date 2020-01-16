塔利班禁女性參與NGO 聯國官員發聲促撤令

聯署聲明表示「沒有國家能夠把一半人口摒除於貢獻社會」。聲明指出女性參與提供阿富汗救助服務是「沒有商量餘地」而「必須持續」的事。因為缺乏婦女人手，一些時間緊迫的項目已經不得不暫停。

聯署人包括聯合國兒童基金會、世界糧食計劃署、世界衛生組織、聯合國開發計劃署、世界展望會、救助兒童會等20個組織負責人。

歐盟聯同12國轟「鹵莽又危險」

歐盟聯同包括英、美、澳、加、日、挪等12國外長也發聯合聲明，稱塔利班這最新決定「鹵莽又危險」，會使數百萬依賴人道援助維生的阿富汗人陷入危險。

周日暫停了阿富汗工作的國際救援委員會（IRC）發言人表示，阿富汗這保守社會不准男女在公共場所互動，組織需要女性接觸女性，否則幾乎不可能繼續工作。

《衛報》報道，並非所有塔利班部長贊成禁止非政府組織婦女員工的決定。聯合國阿富汗人道主義事務協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）說，塔利班衛生部同意讓女性繼續醫療衛生相關服務。

（路透社/衛報）