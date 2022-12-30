伊朗棋手不戴頭巾惹變節疑雲 赴哈薩克國際賽 傳媒指將移居西班牙

25歲的哈德姆（Sara Khadem，又名Sarasadat Khademalsharieh）目前世界排名第804位，自2013年已獲世界西洋棋總會（FIDE，又譯國際棋聯）頒發「國際大師」及頒給最高等級女棋手的「女子特級大師」頭銜。

疑似聲援「頭巾示威」 返國恐遭報復

哈德姆正在哈薩克最大城市阿拉木圖參加周日（25日）起至周五舉行的世界國際象棋快棋及超快棋錦標賽。不過她周一、周三兩次出場比賽均沒戴頭巾，使人揣測她這樣做是支持席捲伊朗全國的「頭巾示威」，並因此可能在回國後遭報復。伊朗多個國營傳媒周一報道了她作賽期間沒依從服飾規定的行為。

伊朗半官方法斯社（Fars）周三報道，伊朗國際象棋聯合會主席塔米尼（Hassan Tamini）表示，哈德姆並非在該棋聯會支持下參賽。

哈德姆未就個人行為解釋。西班牙《國家報》援引兩名知情人士報道，哈德姆為人身安全，賽後會與擁有加拿大護照的著名伊朗導演丈夫艾哈邁迪（Ardeshir Ahmadi）和未滿周歲孩子，一家三口定居西班牙，惟未確定會否申請政治庇護。

伊朗政府要求女選手在參加國際賽事時都要遮蓋頭部。自9月中爆發「頭巾示威」，相繼有女選手沒有履行遮頭規定而受壓力，「犯禁」例子包括速度滑冰選手馬爾達尼（Niloufar Mardani）上月在土耳其比賽沒有戴頭巾、射箭國家隊隊員卡西米（Parmida Qasemi）同月在德黑蘭賽後領獎時當眾摘下頭巾、攀岩女選手里卡比（Elnaz Rekabi）10月在韓國亦涉嫌蓄意不戴頭巾出賽。

伊朗體育部副部長卡齊米普爾指摘，女運動員這種行為「違反伊斯蘭教規範」。

（法新社/路透社/國家報/Iranintl）