金戒贈獨聯體盟友 普京被嘲《魔戒》魔王

普京向8國領袖贈送的金戒鑲有CIS徽章，上面並刻有「俄羅斯」、「新年快樂2023」的俄文字眼。照片顯示白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）其後在左手無名指戴上金戒。

包括法國《世界報》、澳洲特別廣播服務公司（SBS）等媒體把普京的做法比作《魔戒》小說情節。在《魔戒》中，魔君索倫給人類君王9枚戒指，並以自己的「至尊魔戒」奴役及使他們迷失心性和屈從其意志。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭就經常將俄羅斯比喻為索倫的王國「魔多」（Mordor），又將俄軍比喻為索倫的士兵「半獸人」（Orc）。

托爾金迷、政治學者舒爾曼（Ekaterina Schulmann）認為，普京送金戒是有意為之。另一名政治評論員拉特尼娜（Yulia Latynina）則揶揄這是「無能之戒」，顯示普京就侵烏在國際上日漸孤立：「我認為普京會獨自戴上這戒指，且不會戴太久。」

克宮指新年禮物勿過分解讀

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應稱，外界毋須就贈戒一事過分解讀，指這只是新年禮物，又指普京不會戴上該枚戒指。

CIS峰會在俄軍仍在侵烏的背景下舉行。普京罕有地公開承認CIS之間存在分歧，但稱他們準備好合作，出現問題都會努力自行解決，互相協助。

（法新社/中央社/莫斯科時報）

（俄軍侵烏）