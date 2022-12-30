金戒贈獨聯體盟友 普京被嘲《魔戒》魔王

【明報專訊】俄羅斯總統普京周一至周二（26日至27日）與8個前蘇聯加盟共和國領袖在聖彼得堡舉行獨聯體（CIS）領袖峰會，其間各領袖皆獲贈一枚刻有文字的金戒，普京則保留第9枚金戒。事後有輿論揶揄普京此舉，把他比作英國作家托爾金（J.R.R. Tolkien）著名小說《魔戒》（The Lord of the Rings）中，魔王索倫（Sauron）以權力戒指迷惑及操控人類君王。
普京向8國領袖贈送的金戒鑲有CIS徽章，上面並刻有「俄羅斯」、「新年快樂2023」的俄文字眼。照片顯示白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）其後在左手無名指戴上金戒。
包括法國《世界報》、澳洲特別廣播服務公司（SBS）等媒體把普京的做法比作《魔戒》小說情節。在《魔戒》中，魔君索倫給人類君王9枚戒指，並以自己的「至尊魔戒」奴役及使他們迷失心性和屈從其意志。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭就經常將俄羅斯比喻為索倫的王國「魔多」（Mordor），又將俄軍比喻為索倫的士兵「半獸人」（Orc）。
托爾金迷、政治學者舒爾曼（Ekaterina Schulmann）認為，普京送金戒是有意為之。另一名政治評論員拉特尼娜（Yulia Latynina）則揶揄這是「無能之戒」，顯示普京就侵烏在國際上日漸孤立：「我認為普京會獨自戴上這戒指，且不會戴太久。」
克宮指新年禮物勿過分解讀
克里姆林宮發言人佩斯科夫回應稱，外界毋須就贈戒一事過分解讀，指這只是新年禮物，又指普京不會戴上該枚戒指。
CIS峰會在俄軍仍在侵烏的背景下舉行。普京罕有地公開承認CIS之間存在分歧，但稱他們準備好合作，出現問題都會努力自行解決，互相協助。
（法新社/中央社/莫斯科時報）
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