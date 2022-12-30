基輔購1400無人機偵察 研「自爆機」迎擊

烏克蘭已採購了波蘭Fly Eye等外國製無人機，用於蒐集情報和監察戰場。費多羅夫在美聯社專訪中稱，烏克蘭下一步目標研製出攻擊型無人機，包括自爆式無人機，目前已着手研製迎擊敵軍無人機的機型，預告明年2月至3月可扭轉目前俄軍佔上風的無人機戰情。他亦預期烏軍未來將執行「更多使用攻擊無人機的任務」。費多羅夫又形容對俄戰爭是烏克蘭在互聯網時代的首場主要戰爭，讚揚無人機技術和太空服務公司SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星互聯網系統改變了該場戰爭的面貌。

俄烏開創無人機對戰紀錄

航空新聞網站Aviacionline前天指出，俄烏戰爭已創下多項無人機作戰紀錄。史上首次有公開紀錄的無人機對海攻擊是俄烏戰爭期間，烏軍在蛇島附近以一架土耳其製「旗手-TB2」無人機破壞兩艘俄軍攻擊艦艇。首場被記錄的無人機空中對戰亦由俄烏兩軍在烏東頓涅茨克創下。烏軍亦率先使用無人機回收墜落的無人機。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）