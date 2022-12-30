澤連斯基國會演說：烏躋身「全球領袖」

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基周三（28日）在國會閉門會議發表年度演說，表示烏克蘭已躋身「全球領袖」之列，並幫助西方「重新找回自己」。烏方日前稱盼明年2月底舉行和平峰會，但俄國外長拉夫羅夫昨表明不會按澤連斯基提出和平方案作談判基礎。俄軍周四大規模空襲，發射逾120枚導彈。
稱助西方重新尋回自己
澤連斯基的年度演說內容側重於俄烏戰事，說烏克蘭國家顏色已成全球勇氣和不屈不撓的國際象徵。他感謝西方國家提供武器抗俄，同時稱烏國的抗俄努力有助團結歐盟。他說烏克蘭已成全球領袖之一，並表示烏國協助西方「重新尋回自己」。
澤連斯基在上月二十國集團（G20）峰會提出10點和平方案，到本月提出和平峰會方案。但俄外長拉夫羅夫周四稱，俄不會以澤連斯基方案作談判基礎，又認為基輔未準備好和談。
烏克蘭周四指俄當日向首都基輔、東北部城市哈爾科夫等城市發射逾120枚導彈，基輔有3人傷。烏國空軍周四指過去一晚受到自殺式無人機攻擊後，周四早上再遭巡航導彈攻擊。基輔市長克利欽科稱16枚射向基輔的導彈全被攔截。西部城市利沃夫的市長在Telegram稱全市90%地方斷電。白俄國營國家通訊社（Belta）周四報道，烏國一枚S-300防空導彈落入白俄境內，俄正調查。
（路透社/法新社）
（俄軍侵烏）
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