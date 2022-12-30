澤連斯基國會演說：烏躋身「全球領袖」

稱助西方重新尋回自己

澤連斯基的年度演說內容側重於俄烏戰事，說烏克蘭國家顏色已成全球勇氣和不屈不撓的國際象徵。他感謝西方國家提供武器抗俄，同時稱烏國的抗俄努力有助團結歐盟。他說烏克蘭已成全球領袖之一，並表示烏國協助西方「重新尋回自己」。

澤連斯基在上月二十國集團（G20）峰會提出10點和平方案，到本月提出和平峰會方案。但俄外長拉夫羅夫周四稱，俄不會以澤連斯基方案作談判基礎，又認為基輔未準備好和談。

烏克蘭周四指俄當日向首都基輔、東北部城市哈爾科夫等城市發射逾120枚導彈，基輔有3人傷。烏國空軍周四指過去一晚受到自殺式無人機攻擊後，周四早上再遭巡航導彈攻擊。基輔市長克利欽科稱16枚射向基輔的導彈全被攔截。西部城市利沃夫的市長在Telegram稱全市90%地方斷電。白俄國營國家通訊社（Belta）周四報道，烏國一枚S-300防空導彈落入白俄境內，俄正調查。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）