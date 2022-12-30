美製零件裝嵌供俄無人機 華府封阻難 伊朗可經黑市避制裁 白宮推動加緊技術出口管制

墜烏戰場伊朗機 82%零件美企製

總部設於英國的調查機構「衝突武裝研究」（CAR）上月發表報告，發現數架在烏克蘭被擊落的伊朗無人機，有82%零件來自美國公司，當中大部分更是近年生產的新零件。美國有線新聞網絡（CNN）上周三（21日）報道引述烏軍調查及美國知情人士，指部分上述伊朗無人機搭載達拉斯科技公司得州儀器（TI）製造的電子處理器。TI聲明回應CNN稱，公司並沒向俄羅斯、白俄羅斯或伊朗出售任何產品，遵從所在營運國的法律與規管。除美企零件外，烏軍繳獲的無人機殘骸亦曾發現內含日本、加拿大等美國盟友製造的零件。

CNN的報道亦引述多名知情官員，指美國拜登政府已組建由國防部、國務院、財政部等多部門的專責小組，正以「一切手段」調查美國零件及技術為何會出現在伊朗無人機中，美方最近數周情報指俄羅斯正準備在國內設廠生產伊朗無人機，因此正加強調查。消息人士亦指相關措施是NSC旗下應對伊朗核發展、以至伊朗在烏戰角色等廣泛「全面」計劃一部分。

拜登政府組建跨部門小組調查

《紐約時報》周三（28日）則引述美國國內外軍事安全及情報官員報道，華府近期正積極研議3項措施，阻撓伊朗生產無人機，並供應予俄軍作攻烏用途，包括1）加強零件及技術出口管制，扼殺伊朗製造無人機的能力；2）協助烏軍鎖定無人機起飛的地點；3）美國政府和企業為烏軍加強早期預警偵測，以至擊落敵方無人機的能力。NSC日前聲明承認相關的大規模計劃，指正以制裁、出口管制，以及向私人零件公司查詢，尋求限制伊朗獲取無人機技術。

報告指伊朗可從華企獲仿製部件

《紐時》指上述全面封殺伊朗無人機的措施有困難，例如伊朗可用推其核計劃的同樣手段，通過前線公司以民事用途採購軍民兩用（dual-use）的無人機部件，以規避美國制裁。另外伊朗無人機所用的美企等外國零件通常不涉先進科技，且常在市場中轉售，外界可輕易從黑市獲取。CNN指這令受牽涉的美國公司根本並不知其零件及技術被伊朗用來製造無人機，增加了華府調查難度。華盛頓獨立智庫「科學暨國際安全研究所」（ISIS）上月報告稱，伊朗從中國企業取得仿製的西方部件。

此外，《紐時》引述英美官員指俄軍無人機在一個多月前，大多部署在克里米亞，然後突然消失數天，並在扎波羅熱俄佔區再次出現。他們表示無人機具有高機動性，可在足球場以至停車場等任意地方施放，俄軍正頻繁轉移它們到安全場所，令烏軍及西方追蹤及攻擊變得困難。

（CNN/紐約時報）

（俄軍侵烏）