風暴後西南航空取消2/3航班 華府關注

促賠償旅客損失

截至美東時間周二下午，有近4900個航班取消，超過4400個航班延誤，其中超過六成取消航班來自西南航空，它周二取消了超過2500航班，佔原定起飛航班的三分之二，相較之下，美國航空和聯合航空的航班已大致恢復正常。西南航空表示，由於持續的惡劣情况，「對客戶和員工造成不可接受的影響」，未來幾天將只能營運三分之一的航班。

受大規模取消航班影響，西南航空不僅股價下挫，還引起華府關注。美國運輸部表示，西南航空取消和延誤航班的比例令人無法接受，也遠遠高於美國其他航空公司，西南航空應賠償旅客損失，警告若不配合，將對西南航空採取行動。總統拜登周二在Twitter表示，政府正致力確保航空公司就取消航班承擔責任。參議院商務委員會主席、華盛頓州民主黨籍參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）表示，西南航空過去幾天的問題並非單單的天氣問題，其委員會將調查航班大亂的原因及對消費者的影響。

（BBC/法新社）