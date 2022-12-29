經濟學家警告能源危機拖累歐元區明年經濟

《金融時報》訪問37名經濟學家當中，近九成認為歐元區已進入經濟衰退，大部分人亦預測當地明年全年本地生產總值將會萎縮0.01%，較歐盟委員會及歐洲央行的估算悲觀。另外雖然他們平均估計歐元區明年平均工資將錄得4.4%增幅，但同時預測失業率將從今年10月的6.5%低點，升至明年年底的7.1%。

經濟學家又估算明年歐元區的住宅樓價將下跌4.7%，但通脹率將最少在未來兩年內維持高於歐洲央行的2%目標。平均而言，接受調查者預計明年物價將上漲略高於6%，2024年則上漲近2.7%。

受訪的意大利國際社會社會科學自由大學（LUISS）經濟學教授梅索里（Marcello Messori）警告，如歐洲央行進一步加息應對源於俄軍侵烏能源供應震盪引致的「過度通脹」，將會「引發歐元區經濟嚴重衰退」。荷蘭ING銀行宏觀研究全球主管布熱斯基（Carsten Brzeski）則指出，目前歐洲的天然氣庫存量正急速下跌，除今年冬天仍有能源供應危機風險外，明年冬天挑戰恐會更嚴峻。

（金融時報）

（俄軍侵烏）