普京簽令限售石油留後路 反制西方油價設限制裁 可豁免特定買家

俄羅斯總統法令指出，俄方將禁止向在合約中直接或間接採取設置價格上限機制的外國法人和個人供應俄石油和石油產品。生效日期為明年2月1日至7月1日，以直接回應「美國等外國，以至加入它們的國際組織不友好並與國際法矛盾的行為」。法令指總統普京可基於「特別決定」，免除個別個案受限。

分析：俄急需石油收入 無法激進報復

《金融時報》形容，該免限特別待遇是俄羅斯為了繼續向印度及中國等市場出售原油鋪路。總部設於比利時的歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）高級研究員塔利亞彼得拉（Simone Tagliapietra）分析認為，這同時亦釋放了信號，顯示俄羅斯「形勢脆弱」，急需石油收入，無法向西方採取激進報復措施。

數據指俄出口原油售歐僅佔17%

《華爾街日報》周二引述商品市場數據公司Kpler石油分析師史密斯（Matt Smith）報道，目前俄羅斯海路出口原油的買家只剩印度、中國等約6個國家。Kpler數據顯示，俄羅斯現時近八成出口原油目的地為亞洲，售往歐洲僅佔比17%，大部分以低於西方格價上限每桶60美元（約468港元）的市價出售。

限價措施針對俄羅斯海運出口石油。《金融時報》調查指出，本月5日措施生效以來，至少有7艘受西方保險的油輪共將500萬桶俄羅斯原油運往印度多處煉油廠，其中有兩艘已更改保險條款以符合新規。該報另發現有3艘受西方保險的船舶正運載160萬桶俄油，但未知相關運次是否受價格上限限制。西方傳媒報道，莫斯科已組建約100艘油輪規模的「影子船隊」，以規避西方制裁。

英國經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）新興市場經濟師法爾（Nicholas Farr）認為，G7限價及歐盟禁止俄油進口已開始令俄羅斯經濟「感到危機」。該機構相信，俄羅斯承受西方制裁的能力將於明年進一步被削弱。

俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）周二曾向記者承認，俄油限價或會擴大明年預期的財政赤字至高於國民生產總值（GDP）2%。俄新社上周五則引述俄副總理諾瓦克（Alexander Novak）稱，該措施或會迫使克里姆林宮削減5%至7%明年石油產量，但強調可透過國內發債及應急基金填補經濟損失。

（金融時報/CNBC/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）