特朗普時代防疫遣返令 最高院維持生效

今次裁決的主角「第42編」（Title 42），是2020年3月美國新冠疫情爆發之初生效的公共衛生緊急命令。時任總統特朗普為應對移民危機，援引《美國法典》中涉及公共衛生的「第42編」制定措施，允許邊境執法人員以防疫為由迅速驅逐越境的無證移民，並直接拒絕庇護申請。

最高法院周二以5：4票反對，批准19個共和黨州份的請求，維持「第42編」政策，並宣布明年2月下旬審理19州是否有資格維護「第42編」政策，而該政策會維持至有裁決為止。

白宮：屬公共衛生措施 不應無限延期

白宮表示聯邦政府會遵守最高法院指令，但指出「第42編」是公共衛生措施，並非入境執法措施，不能無限期延長。

拜登政府對「第42編」政策態度反覆，拜登上任後一度叫停有關政策，但為了應對日益嚴重的移民潮，去年8月又恢復該政策，支持移民的組織曾為此興訟。今年5月拜登政府又試圖取消該政策，但24個由共和黨領導的州份提出訴訟，法官頒下臨時禁制令阻止取消政策。

拜登上任後曾叫停 去年8月恢復

哥倫比亞地區法官蘇利文（Emmet Sullivan）上月裁定「第42編」政策不合法，給拜登政府5周時間準備終止該政策，以上周三（21日）為最後限期。19個共和黨人州份擔心政策撤銷後移民將大舉湧入，對裁決提出上訴，本月16日被駁回。19州隨即緊急請求最高法院介入以維持政策。

有身在墨西哥接境美國邊境的移民指最高法院的裁決令他們要繼續等待，感到「心碎」。移民權益及救援組織指裁決違反給予難民庇護的國際義務，呼籲拜登政府終結政策。

（BBC/華盛郵報/衛報/紐約時報）