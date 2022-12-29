前教宗本篤十六世病重 方濟各籲信眾代禱

方濟各周三在今年最後一場梵蒂岡例行公開接見上，以意大利語指本篤十六世「病重」，呼籲信眾特別為他禱告，以祈求天主「保守他直至最後」。教廷發言人布魯尼其後確認本篤十六世因年邁，健康在當天數小時內迅速惡化，強調情况在醫生持續監察下仍然受控。他又指方濟各出席公開接見後曾前往探望本篤十六世。

健康數小時內迅速惡化

本篤十六世最近於12月1日跟其名下神學獎項得獎者會面，照片顯示他坐着，看似虛弱。路透社引述數周前曾與本篤十六世見面的人士稱，對方頭腦仍然清晰。本篤十六世早於2013年已被指有多種健康問題，包括高血壓，至前年教廷人士指他三叉神經發炎，說話出現困難。

作風保守 處理戀童醜聞手法捱批

本篤十六世原名拉辛格（Joseph Ratzinger），1927年4月16日在德國上巴伐利亞出生當天便受洗，1953年獲神學博士學位，1981年被任命為仲裁天主教神學紛爭的「聖座信理部」部長後便常居梵蒂岡，1993年升任為主教級樞機，1998年成為樞機團團長，並於2005年4月若望保祿二世身故後以78歲高齡繼任，亦成為近千年來首名日耳曼裔教宗。他以作風保守見稱，堅持嚴格遵守和捍衛天主教傳統教義和價值觀，反對同性戀、墮胎、婚前性行為及安全套避孕等。

2013年2月底，本篤十六世以年老及健康欠佳為由辭任教宗，是600多年來首有在世教宗辭職，但獲保留稱號，職位改為「榮休教宗」（Pope Emeritus），居於梵蒂岡「教會之母修道院」，令梵蒂岡罕有出現同時有兩名「教宗」。

分析指本篤十六世辭職亦跟其處理教廷人員戀童醜聞手法有關。雖然他採取行動處理神職人員侵害兒童的問題，卻因未能停止教會隱瞞的作法而遭批評。即使退休之後，教會性侵醜聞仍困擾着他。今年初德國一份報告指控他1977年至1982年任慕尼黑-弗賴辛總教區總主教期間，無力阻止4名神父的戀童行為。本篤十六世否認指控，教廷亦為其積極辯護。

（法新社/路透社/明報資料室）