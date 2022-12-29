韓公布5年國防規劃 投入2萬億強軍制朝

增購F-35A 設部隊應對朝鮮無人機

朝鮮5架無人機周一闖入韓國領空，韓軍機未能將之擊落，惹來總統尹錫悅批評。國防部昨表示，旨在加強反無人機能力的5600億韓圜資金將用於4個項目，包括可摧毁敵方無人機的機載激光系統、可破壞小型裝置的干擾器，亦會在軍隊中增設無人機部隊。國防部官員稱，激光武器計劃仍在測試階段，預計2027年開始部署；干擾系統則可改善軍方應對小型無人機能力。總統辦公室高層官員昨坦言，周一犯境的朝鮮無人機體積太小，不易識別也不易攻擊，好比「大炮打蒼蠅」。

在5年國防規劃中，國防部將增購20架F-35A隱形戰機，又將增加部署戰術地對地導彈（KTSSM）及繼續引進可搭載潛射彈道導彈的中型潛艇，應對朝鮮導彈威脅。國防部昨在聲明中稱，韓國將加強報復能力，以便一旦朝鮮發動核攻擊或使用大殺傷力武器，韓軍能摧毁朝鮮任何地方的關鍵設施。尹錫悅昨與幕僚開會時亦說：「對於朝鮮的任何挑釁行為，我們必須報復及嚴懲。我們不能因為朝鮮擁有核武，就感到懼怕或猶豫不決。」

（路透社/韓聯社）