韓版印太戰略 視華「關鍵伙伴」 首爾用辭謹慎中美間尋平衡 北京重申合作反對小圈子

這份名為《自由、和平、繁榮的印度太平洋戰略》（The Indo-Pacific Strategy of Freedom, Peace and Prosperity）的報告，稱北京為「實現印太地區繁榮與和平的關鍵伙伴」，首爾「將在國際規範和規則的指導下，在相互尊重和互惠基礎上，追求共同利益，從而培養更良好、更成熟的關係」。

關注台海 擬擴與QUAD合作

報告間接表達對台海局勢的關注，重申台灣海峽和平穩定，對朝鮮半島和平穩定，以及印太安全繁榮的重要。報告呼籲恢復韓日中峰會，又說與日本合作對促進印太地區志同道合國家合作與團結十分必要，意味尹錫悅尋求改善與鄰國關係。報告也提到韓國計劃逐漸擴大與美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）合作。

自由和平繁榮願景 9重點

韓國政府在5月韓美首腦會談後着手醞釀印太戰略，總統尹錫悅上月出席韓國-東盟峰會時公開印太戰略的三大願景（自由、和平、繁榮）和三大合作原則（包容、互信、互惠）。昨天發表的報告詳細介紹上述願景，並提出9重點課題：1）建立基於規則和規範的秩序；2）促進法治和人權合作；3）加強核不擴散及反恐合作；4）擴大全面安全合作；5）擴充經濟安全網路；6）加強高新科技領域合作，消除地區數碼鴻溝；7）主導氣候變化及能源安全領域的地區合作；8）增進有針對性的發展合作夥伴關係，為地區發展做出貢獻；9）增進相互理解，促進人文交流。

對於韓版印太戰略有意牽制中國的質疑，韓國總統辦公室高官昨表示，韓版印太戰略的一個關鍵因素是「包容」，不排除特定國家，指韓版印太戰略排除韓中合作的說法與事實不符。報告內容包括，為了實現印太地區和平與繁榮，基於國際規範和規則，推動韓中關係向相互尊重、互惠和符合共同利益的方向更加成熟健康發展。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨稱，美國對韓版印太戰略表示歡迎，稱該戰略將增進國際和平、加強韓美推進核不擴散的力量。

美稱樂見韓版戰略增進和平

中國外交部發言人汪文斌昨回應韓國發表印太戰略最終版時表示，中方主張各國團結合作，共同致力於促進地區和平穩定與發展繁榮，反對搞排他性的小圈子，這符合地區國家共同利益。希望韓方同中方一道推動中韓關係健康穩定發展，共同為促進地區和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。

（韓聯社/彭博社/中新社）