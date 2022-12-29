韓版印太戰略 視華「關鍵伙伴」 首爾用辭謹慎中美間尋平衡 北京重申合作反對小圈子

【明報專訊】韓國總統辦公室昨（28日）公開韓版印太戰略報告最終版本，是韓國政府首次單獨制定地區外交戰略。英文版43頁文件中僅一段是關於韓中關係，稱北京為「實現印太地區繁榮與和平的關鍵伙伴」，反映韓國以謹慎態度在最大貿易伙伴中國和主要軍事盟友美國之間尋求平衡。北京昨表示，中方主張各國團結合作，共同致力於促進地區和平穩定與發展繁榮，反對搞排他性的小圈子。
這份名為《自由、和平、繁榮的印度太平洋戰略》（The Indo-Pacific Strategy of Freedom, Peace and Prosperity）的報告，稱北京為「實現印太地區繁榮與和平的關鍵伙伴」，首爾「將在國際規範和規則的指導下，在相互尊重和互惠基礎上，追求共同利益，從而培養更良好、更成熟的關係」。
關注台海 擬擴與QUAD合作
報告間接表達對台海局勢的關注，重申台灣海峽和平穩定，對朝鮮半島和平穩定，以及印太安全繁榮的重要。報告呼籲恢復韓日中峰會，又說與日本合作對促進印太地區志同道合國家合作與團結十分必要，意味尹錫悅尋求改善與鄰國關係。報告也提到韓國計劃逐漸擴大與美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）合作。
自由和平繁榮願景 9重點
韓國政府在5月韓美首腦會談後着手醞釀印太戰略，總統尹錫悅上月出席韓國-東盟峰會時公開印太戰略的三大願景（自由、和平、繁榮）和三大合作原則（包容、互信、互惠）。昨天發表的報告詳細介紹上述願景，並提出9重點課題：1）建立基於規則和規範的秩序；2）促進法治和人權合作；3）加強核不擴散及反恐合作；4）擴大全面安全合作；5）擴充經濟安全網路；6）加強高新科技領域合作，消除地區數碼鴻溝；7）主導氣候變化及能源安全領域的地區合作；8）增進有針對性的發展合作夥伴關係，為地區發展做出貢獻；9）增進相互理解，促進人文交流。
對於韓版印太戰略有意牽制中國的質疑，韓國總統辦公室高官昨表示，韓版印太戰略的一個關鍵因素是「包容」，不排除特定國家，指韓版印太戰略排除韓中合作的說法與事實不符。報告內容包括，為了實現印太地區和平與繁榮，基於國際規範和規則，推動韓中關係向相互尊重、互惠和符合共同利益的方向更加成熟健康發展。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨稱，美國對韓版印太戰略表示歡迎，稱該戰略將增進國際和平、加強韓美推進核不擴散的力量。
美稱樂見韓版戰略增進和平
中國外交部發言人汪文斌昨回應韓國發表印太戰略最終版時表示，中方主張各國團結合作，共同致力於促進地區和平穩定與發展繁榮，反對搞排他性的小圈子，這符合地區國家共同利益。希望韓方同中方一道推動中韓關係健康穩定發展，共同為促進地區和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。