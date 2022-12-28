專家預測明年烏戰5走向

1. 俄春季攻勢

埃克塞特大學戰略研究所副主任克拉克（Michael Clarke）認為，俄羅斯擬在春季發動的新一輪攻勢會是關鍵。他指普京已將約5萬名新動員軍人部署到前線，另外25萬名動員軍人正為明年攻勢作訓練，直至他們置身戰場之前，一切都難下定論。短暫而不穩定的停火是唯一另外的可能性。

2. 烏收復失土

華盛頓智庫哈德遜研究所高級研究員皮昂特科夫斯基（Andrei Piontkovsky）認為，基於兩大因素，烏克蘭最遲可在2023年春季尾完全恢復領土完整：第一是烏軍以至烏克蘭全國在現代戰爭史上前所未見的動力、決心和勇氣；第二是經歷多年對俄綏靖後，西方終開始意識到其面對的歷史性挑戰。

3. 看不到盡頭

倫敦國王學院戰爭研究系高級講師贊切塔（Barbara Zanchetta）認為，戰爭將曠日持久，很可能到明年底仍未完。她認為一旦局勢誤判引發俄羅斯國內政治狀况發生變化，退出將是唯一選擇，但這只有在西方堅定支持烏克蘭下才會發生。

4. 俄必定戰敗

美國前駐歐洲陸軍司令霍奇斯（Ben Hodges）說，烏克蘭現時氣勢佔盡上風，必定會贏得這場戰爭，這有可能在明年發生——到明年1月，烏軍或處於展開解放克里米亞的最後準備階段，到明年底有望完成收復。他強調戰爭是對意願和後勤的考驗，從烏克蘭這方面的表現看，俄羅斯戰敗是唯一可能結果。

5. 局勢難突破

以色列軍事專家根德爾曼（David Gendelman）認為，關鍵不在戰爭如何結束，而在俄烏兩軍下階段想取得什麼成果。他預計烏克蘭不容易在頓巴斯戰場取得突破，俄羅斯則會繼續消耗戰的策略。烏軍最有戰略價值的攻勢方向是尋求切斷俄羅斯大陸通往克里米亞的陸橋，但這須視乎烏軍手上有多少資源。

（BBC）

（俄軍侵烏）