烏盼2月底聯國辦和平峰會 克宮拒先設條件 促承認烏東烏南入俄

在周一刊登的美聯社訪問中，庫列巴（Dmytro Kuleba）強調，烏克蘭會盡全力在明年贏下戰爭，「每一場戰爭都以外交方式結束，每一場戰爭都是按戰場和談判桌上的一舉一動來結束」。

烏外長：俄須面對戰爭罪審判

談到總統澤連斯基12月12日首次提出的和平峰會方案，庫列巴指烏克蘭政府希望在2月底——即俄軍侵烏一周年（明年2月24日）前後舉行。他表明聯合國會是舉行和平峰會商討烏克蘭和平方案的最佳場所，「因為它（峰會）並非為特定國家（烏克蘭）而設，這實際上是關乎令所有人加入（協商）」。

惟庫列巴明言，俄羅斯只有先面對戰爭罪行的審判，才會獲邀參與和平峰會。他周日聲言俄羅斯應被革除聯合國安理會常任理事國，甚至應被逐出聯合國——烏克蘭外交部翌日發表正式聲明，呼籲全球各國支持這樣做。

庫列巴又表示對總統澤連斯基上周的訪美之行成果感到「極其滿意」，又披露華府制定了特殊方案，以讓烏方取得愛國者空防系統，烏軍可望在6個月內將愛國者投入運作，而非一般所需的一年。

俄方對庫列巴的說法表達不屑，克宮發言人佩斯科夫向俄新社表示，俄羅斯「從來不會遵從其他人設立的條件」，只會遵從「我們自己（設立的條件）和常識」。俄方上周說，沒有任何烏克蘭和平計劃可在未有考慮「今時今日不能忽視的現實」下成功，被解讀為指涉俄方要求烏克蘭承認其分別在2014年和今年吞併的克里米亞和烏東、烏南佔領區擁有主權。

俄外長指「球在基輔與華府一方」

俄羅斯外長拉夫羅夫周一接受塔斯社訪問時聲言，「敵人」清楚知道俄方提案，即把基輔政權控制的領土去軍事化和「去納粹化」，根絕來自烏方的「對俄安全威脅——包括（對）我們的新土地」。俄羅斯9月在烏克蘭東北部潰敗後，在烏東和烏南的佔領區強行通過「入俄」公投，但國際社會普遍並不承認。

拉夫羅夫又續以軍事威脅作警告，「重點很簡單：為了你們自身着想，滿足它們（俄方提案），否則事情會由俄羅斯軍隊決定」。被問到衝突會維持多久，他答道：「球在（基輔）政權及其背後的華府那一方。」

（綜合報道）

（俄軍侵烏）