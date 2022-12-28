共和黨當選眾議員 認履歷造假拒辭職

桑托斯上月在紐約州眾院第3選區勝出。他曾聲稱自己畢業於紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College），並曾在花旗和高盛集團任職，但《紐約時報》上周率先揭露其個人履歷造假。桑托斯周一接受《紐約郵報》及美國廣播公司（ABC）紐約分台WABC訪問，承認自己沒有大學學歷，也從未直接受僱於花旗和高盛，但其曾任職的投資公司與這兩大行有業務往來，此前稱受聘於這兩公司只是「用詞不當」。他說自己錯在「美化履歷」，對此感到抱歉，強調自己不是罪犯，下月會如期宣誓就職。

桑托斯又回應被指謊稱有猶太人血統，包括其競選網站提及其祖父母曾逃離納粹大屠殺。他聲言從未自稱猶太人，「我信奉天主教，因為我從母親家庭得知有猶太背景，所以我說我『大概是猶太人』」。

包括即將卸任眾議院議長的佩洛西等民主黨人都認為桑托斯沒資格做國會議員，但共和黨高層，如預料即將接任眾議院議長的麥卡錫，至截稿前沒回應桑托斯履歷造假。

（紐約時報/衛報/中央社）