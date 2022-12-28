斥軍方應對朝鮮不力 尹錫悅：盡快建無人機部隊

尹錫悅昨在國務會議上表示，朝鮮無人機犯境事件，顯示過去數年來，韓軍準備和訓練嚴重不足，今後需要加強相關應對和訓練。他又將軍方毫無準備的應對，歸咎前朝文在寅政府的對朝「危險政策」，僅靠朝方的「善意」及兩韓軍事協議。朝鮮對上一次已知派無人機闖入韓國領空是2017年，尹錫悅質疑軍方此後未有建立應付無人機的戰力，甚至未作任何訓練。他指政府此前就已計劃建立無人機部隊監視和偵察朝鮮的主要軍事設施，但因應周一的事件，現將盡可能提前建立無人機部隊，以加強監視和偵察能力。

朝機疑曾拍攝總統府一帶

韓聯社昨引述軍方消息稱，周一犯境的朝鮮無人機可能曾飛至首爾南部並拍攝龍山總統府一帶，令人質疑韓軍防空系統存在漏洞。消息稱，軍方首先捕捉到一架無人機直飛向首爾，並在飛行約3小時後返回朝鮮。該無人機進入金浦和坡州之間的漢江中立水域後，直接飛往首爾北部地區，但軍方未公開北部的具體範圍，因無人機在雷達上若隱若現，消失時段的具體飛行軌迹難以確定。消息人士稱，不排除該無人機從首爾恩平區，飛往首爾漢江以北的龍山一帶，還拍下總統府附近情况。

報道指出，軍方2019年已在首都圈的關鍵設施部署了應對無人機攻擊的二次監視雷達（SSR），但今次沒起到應有作用。軍方稱，考慮到民眾安全，軍方不便在非戰時狀態下立即啟動防空炮應對朝鮮無人機。

（路透社/韓聯社）