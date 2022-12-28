反政府抗爭百天 去國女星：沒回頭路

人權組織估計最少500抗議者亡

22歲的庫爾德族女子阿米尼疑因未戴好頭巾，涉嫌違反伊朗嚴格的女性衣著規定，9月遭道德警察逮捕羈押後突傳死訊。民眾憤而上街抗議，伊朗當局鐵腕鎮壓。根據伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）信息，示威爆發以來已有逾500名抗議者身亡，包括69名兒童。在國際特赦組織所稱的「虛假審判」之後，有兩名抗議者被處決，至少還有另外26人面臨同樣命運。

「Z世代」新行動 扯掉教士頭巾

這波示威牽涉到伊朗社會各界的人。發聲支持頭巾示威的另一足球名宿卡里米（Ali Karimi）表示，伊朗情報人員威脅要殺害他，促使他決定去美國。另一已離國的電影女星阿罕加拉尼（Pegah Ahangarani）則向英國廣播公司（BBC）波斯語組表示：「兩邊都已經變得激進了，政權的鎮壓是如此，電影業界人士作出的反應也是如此……伊朗再也回不到阿米尼死前的時代了。」

伊朗的「Z世代」走在了這些抗議活動的最前線，反抗嚴厲的宗教規則和推行新的潮流。年輕抗議者的另一個新風潮是「扯掉纏頭巾」行動——偷偷走到什葉派穆斯林教士身後，扯掉他們的纏頭巾（turban，跟穆斯林女性使用的頭巾hijab形狀不同）然後跑掉。

16歲少年埃瑪格里扎德（Arshia Emamgholizadeh）上月在西北部城市大不里士（Tabriz）被捕，罪名就是「扯掉纏頭巾」。他被拘押10天之後獲釋，出獄兩天後自殺。消息人士向BBC波斯語組表示，該少年在拘留期間被人用棍棒毆打以及被迫服用不知名藥物。

（BBC/中央社）