伊朗名宿撐頭巾示威 妻女禁離境 戴伊曾膺「國際賽入球王」 發帖、罷市聲援抗爭

往迪拜客機中途遭迫降

伊朗當局下令戴伊妻子和女兒乘搭的馬漢航空公司（Mahan Air）航班，在波斯灣的伊朗小島基什島（Kish Island，位於迪拜對開200公里）降落後，伊朗司法部宣布戴伊的妻子被禁止出境。國營伊朗通訊社（IRNA）報道，客機降落該島後，戴伊妻女下機，報道指兩人可自由返回德黑蘭。

戴伊向半官方伊朗學生通訊社（ISNA）表示妻女被趕下機但沒被捕，「如果她們遭禁止（出境），護照監察系統應該會（提前）顯示，但沒有人能回答我這是怎麼回事。我真的不知道為何會發生這些事」。戴伊稱正設法安排家人返回德黑蘭，他質疑道：「他們是想要逮捕恐怖分子嗎？我的妻子與女兒正往迪拜旅行幾天再返國。」

亞洲足球先生 戴伊曾戰世盃踢德甲

53歲的戴伊是伊朗其一最知名的球星，也是亞洲史上其一最佳前鋒，曾出戰世界盃及效力德國班霸球會拜仁慕尼黑，獲頒1999年度亞洲足球先生，在國際賽射入109球的紀錄保持了很長一段時間，去年9月才被葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）超越。

伊朗22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死觸發的頭巾示威自9月中旬爆發以來，戴伊始終直言不諱。9月27日，他在社交平台要求政府「解決伊朗人民的問題，而不是使用鎮壓、暴力和逮捕」。10月，戴伊稱從國外返回伊朗時護照被沒收，幾天後歸還。

雖然伊朗晉身今年世界盃決賽周，但戴伊指伊朗當局鎮壓示威，決定不往卡塔爾觀賽，以示支持示威者。12月初，戴伊位於德黑蘭北部的珠寶店和餐廳決定關門3天罷市以支持示威後，遭當局查封。伊朗傳媒報道，查封是因為「兩店在網絡空間與反革命團體合作，破壞市場的和平與商業活動」。

7與英有關者被捕 英議員籲西方人離伊

伊朗當局的打壓對象近日擴展到其口中的「外國勢力」，周日以涉及境內反政府網絡為由拘捕7個與英國有關的人。英國下議院外交委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）周一回應稱，呼籲所有身在伊朗的英國人立即離境，她說：「伊朗顯示他們樂於拘捕任何雙重國籍者。如果我是身在伊朗的雙重國籍英國人，我絕對會離開，因為有證據顯示伊朗會在任何設局中利用他們及殘酷鎮壓。我會鼓勵任何來自西方的人安全離開。」

伊朗當局壓制示威的方式之一是封鎖互聯網。惟美國太空科技公司SpaceX老闆馬斯克周一表示，目前約100台「星鏈」（Starlink）衛星網絡終端機在伊朗運作。伊朗當局9月收緊網絡限制時，示威者認為當局要阻撓他們互通消息及發表示威影片。馬斯克當時曾承諾將衛星網絡服務帶到伊朗。

（路透社/法新社/彭博社/BBC）