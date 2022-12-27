俄空軍基地再受無人機攻擊 3軍人亡

塔斯社引述俄國防部指，一架烏克蘭無人機在俄國時間周一凌晨約1時35分飛向薩拉托夫州（Saratov）的恩格斯空軍基地時在低空被擊落，無人機碎片墜落致3名技術兵死亡。這是恩格斯空軍基地一個月內第二度受襲——本月5日，俄羅斯指有烏克蘭無人機分別在恩格斯空軍基地，以及距離俄烏邊境約460公里的梁贊州（Ryazan）佳吉列沃空軍基地引起爆炸，共造成3死4傷。俄方當時稱攔截了無人機，但爆炸與掉落的無人機殘骸輕微損毁兩架軍機及造成傷亡。

俄可攜核武導彈已部署白俄

在俄軍侵烏中支持莫斯科的白俄羅斯，一名國防高官周日表示，由俄羅斯提供、可搭載核武的伊斯坎德（Iskander）戰術導彈系統已在當地部署並可投入使用。俄羅斯總統普京今年6月稱會向白俄提供伊斯坎德導彈系統和空防系統，但未知有多少該導彈系統部署到白俄；普京本月19日到訪白俄首都明斯克，引發基輔猜測他要向白俄施壓加入新一輪侵烏攻勢。

（路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）