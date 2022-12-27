澳洲爭論參戰權移交國會

國防部強烈反對 稱總理可作更快決策

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）今年9月要求國會的外交、國防和貿易事務聯合常設委員會就參戰權展開諮詢，但他此後屢次強調不應改變現行制度，認為後者可快速決定應否參與戰事。報道指國防部諮詢澳洲情報機構後就諮詢提交文件，在未有點名中國下指出，澳洲需確保可以有效應對自身「複雜且更具挑戰性的安全環境」，又指印太地區現在發生高強度軍事衝突的可能，已不像過去般那麼低，決策權轉移到國會可能對澳洲的國家安全造成重大不利後果。

然而，新南威爾士大學國際安全專家費爾南德斯（Clinton Fernandes）認為，國會可參與批准「可打可不打的戰爭」（wars of choice），或不直接涉及自衛的部署，例如人道主義行動、維和行動或支持美國等盟友的行動。

澳洲參與戰爭的決定權落在總理及內閣手上，但通常會邀請國會支持相關決定，但國會無法推翻決定。作為美國盟友的澳洲，近年與中國關係轉冷，到至今年5月工黨上台後才有改善迹象，外長黃英賢上周就應邀訪華。惟堪培拉始終關注中方日益增強的軍力及強勢行事，會導致地區緊張局勢升級而引發戰爭的風險。

（海峽時報）