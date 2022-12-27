2017年後首次 朝無人機惹韓國安憂慮

韓國軍方昨表示，估計朝鮮少則擁有300、400架無人機，多則有1000架，惟尚未能詳盡掌握朝鮮無人機戰鬥能力的資訊。首爾北韓大學院大學校長梁茂進表示，隨着朝鮮積極開發偵察衛星，相信朝鮮無人機的偵察功能亦在提升。

韓國等地專家普遍認為，朝鮮無人機仍多數用於監視、偵測，但不能排除可用於軍事挑釁或恐襲，例如搭載約3公斤的炭疽菌等生化物質又或炸藥，飛入韓國境內投放或蓄意墜落來製造爆炸和污染。

體積細低飛難發現 韓增低空雷達加強偵測

朝鮮為扭轉空軍戰力劣勢，早於1990年代初起開發無人機。韓國自2014年起在坡州、仁川、白翎島、江原道等地山野不時發現墜毁的朝鮮無人機，惟直至2017年6月9日的那次才教韓方大吃一驚。

韓軍當天在江原道山間發現了一架墜毁的朝鮮無人機，始知該機在韓軍不知不覺下於韓國境內飛行了5個半小時，飛行長度達490公里，其間一度南下逾270公里到慶尚北道星州的駐韓美軍薩德部隊基地一帶，偵察拍攝了500餘幅照片。

當年韓軍稱無人機低飛能避過軍用偵測雷達。專家也表示無人機體積細，飛行高度不超過3000米，難被發現。韓軍為近年已在首都圈部署十餘台低空雷達RPS-42，加強偵測小型無人機的能力。

（韓聯社/韓國經濟新聞）