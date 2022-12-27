朝無人機犯境 韓首海空管制應對 首爾兩機場停飛1小時 西部領海同時禁船航

韓國聯參本部稱，昨晨10時25分左右開始在京畿道一帶偵察到不明飛行物體，推斷為5架朝鮮無人機。最先發現的一架，在京畿道金浦前方軍事分界線以北偵察到蹤迹，見它後沿金浦和坡州之間漢江河口中立水域，飛至首爾北部地區，之後回航朝鮮，歷時3小時。其餘4架從西部進入，在江華島、仁川一帶活動，之後失去蹤迹；韓軍判斷此4架為朝鮮旨在分散韓軍注意力之用。

擾攘7小時 韓軍機截擊失敗

韓方稱，雷達發現無人機蹤迹便出動戰鬥機、攻擊直升機等應對，數度作出警告開火及廣播射擊警告；在西部海域領空的直升機曾發射100餘發20毫米口徑機關槍子彈，但未能擊落任何一架朝鮮無人機。韓國軍方指未能確定5架無人機的起飛位置，其一體積較大的無人機翼展也只不到兩米，其餘4架光靠雷達無法掌握其形態。

其間韓國首次為朝鮮無人機犯境實施航空管制。在國防部要求下，仁川和金浦國際機場分別在下午1時22分至2時10分和下午1時8分至2時10分，暫停民航機起飛，近40班機延誤。與之差不多時間，韓國西部領海也禁止了船舶航行。

韓製攻擊機出動支援 起飛時墜機

另外，江原道原州空軍基地一架韓國製KA-1輕型攻擊機昨天上午約11時40分準備出動支援，但在起飛時墜落鄰近田地，兩名機員及時逃生。

韓方的作戰對應持續5個幾小時，之後繼續追尋朝鮮無人機的影蹤，前後擾攘了7個小時。官方到當地時間下午4時半才公布消息，距離偵察發現不明飛行物體已隔了6個小時。韓國軍方解釋是要避免朝方聞訊後調整策略。

消息公布前，曾有無人機壓頂掠過民居、在肉眼可視的近距離低飛，觸發民眾不安議論，而旅客在不知緣由下遇上客機延誤，曾引起混亂。受影響區域有市民昨向《中央日報》表示，政府有別於平時，未有通報事故令他們不知情，狙擊無人機又失敗，對此感到不安和不滿。

這次是2017年6月以來，外界所知朝鮮首度以無人機進入韓國領土。

（綜合報道）